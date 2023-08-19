Англия19 августа 2023, 18:12 | Обновлено 19 августа 2023, 18:15
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Салах стал лучше Джеррарда. Нападающий опередил легенду Ливерпуля
Египтянин уже в топ-5 голеадоров мерсисайдцев
19 августа 2023, 18:12 | Обновлено 19 августа 2023, 18:15
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал автором гола в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» украинского защитника Ильи Забарного.
Салах на 36-й минуте игры не реализовал пенальти, но вовремя сыграл на добивании.
Этот гол стал для Мохамеда Салаха 187-м в форме «Ливерпуля». Он опередил бывшего капитана «красных» Стивена Джеррарда, на счету которого 186 голов.
Топ-5 бомбардиров в истории «Ливерпуля»
- 1. Иан Раш – 346 голов в 660 матчах
- 2. Роджер Хант – 286 (492)
- 3. Гордон Ходжсон – 241 (377)
- 4. Билли Лидделл – 228 (534)
- 5. Мохамед Салах – 187 (306)
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