Салах стал лучше Джеррарда. Нападающий опередил легенду Ливерпуля

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал автором гола в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» украинского защитника Ильи Забарного.

Салах на 36-й минуте игры не реализовал пенальти, но вовремя сыграл на добивании.

Этот гол стал для Мохамеда Салаха 187-м в форме «Ливерпуля». Он опередил бывшего капитана «красных» Стивена Джеррарда, на счету которого 186 голов.

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