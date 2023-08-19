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  4. Салах стал лучше Джеррарда. Нападающий опередил легенду Ливерпуля
Англия
19 августа 2023, 18:12 | Обновлено 19 августа 2023, 18:15
351
0

Салах стал лучше Джеррарда. Нападающий опередил легенду Ливерпуля

Египтянин уже в топ-5 голеадоров мерсисайдцев

19 августа 2023, 18:12 | Обновлено 19 августа 2023, 18:15
351
0
Салах стал лучше Джеррарда. Нападающий опередил легенду Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал автором гола в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» украинского защитника Ильи Забарного.

Салах на 36-й минуте игры не реализовал пенальти, но вовремя сыграл на добивании.

Этот гол стал для Мохамеда Салаха 187-м в форме «Ливерпуля». Он опередил бывшего капитана «красных» Стивена Джеррарда, на счету которого 186 голов.

Топ-5 бомбардиров в истории «Ливерпуля»

  • 1. Иан Раш – 346 голов в 660 матчах
  • 2. Роджер Хант – 286 (492)
  • 3. Гордон Ходжсон – 241 (377)
  • 4. Билли Лидделл – 228 (534)
  • 5. Мохамед Салах – 187 (306)

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Ливерпуль Борнмут Ливерпуль - Борнмут Мохамед Салах Стивен Джеррард Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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