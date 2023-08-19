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  4. Соболева не смогла пробиться в финал на турнире ITF в Германии
ITF
19 августа 2023, 17:40 |
199
2

Соболева не смогла пробиться в финал на турнире ITF в Германии

Украинская теннисистка проиграла сопернице из Чехии

19 августа 2023, 17:40 |
199
2
Соболева не смогла пробиться в финал на турнире ITF в Германии
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№408 WTA) завершила выступления на турнире ITF W25 в немецком Эрвитте.

В матче 1/2 финала Соболева в двух сетах проиграла теннисистке из Чехии Николе Бартунковой (№376 WTA).

Для Анастасии это был третий полуфинал за три последние недели. К сожалению, она их все проиграла.

Эрвитте. 1/2 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Никола Бартункова (Чехия) – 4:6, 1:6

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Анастасия Соболева ITF Эрвитте Никола Бартункова
Источник Sport.ua
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Sashamar
Півфінал 25К - стеля і далі ніяк, хто б не був у суперницях. Що ж воно за таке 
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