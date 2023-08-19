ITF19 августа 2023, 17:40 |
199
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Соболева не смогла пробиться в финал на турнире ITF в Германии
Украинская теннисистка проиграла сопернице из Чехии
19 августа 2023, 17:40 |
199
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№408 WTA) завершила выступления на турнире ITF W25 в немецком Эрвитте.
В матче 1/2 финала Соболева в двух сетах проиграла теннисистке из Чехии Николе Бартунковой (№376 WTA).
Для Анастасии это был третий полуфинал за три последние недели. К сожалению, она их все проиграла.
Эрвитте. 1/2 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Никола Бартункова (Чехия) – 4:6, 1:6
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