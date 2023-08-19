Соболева не смогла пробиться в финал на турнире ITF в Германии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№408 WTA) завершила выступления на турнире ITF W25 в немецком Эрвитте.

В матче 1/2 финала Соболева в двух сетах проиграла теннисистке из Чехии Николе Бартунковой (№376 WTA).

Для Анастасии это был третий полуфинал за три последние недели. К сожалению, она их все проиграла.

Эрвитте. 1/2 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Никола Бартункова (Чехия) – 4:6, 1:6