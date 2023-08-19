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Англия
19 августа 2023, 16:06 | Обновлено 19 августа 2023, 16:13
316
0

Забарный – в старте Борнмута на Ливерпуль, Ярмолюк – в запасе Брентфорда

Украинцев ждут матчи очередного тура АПЛ

19 августа 2023, 16:06 | Обновлено 19 августа 2023, 16:13
316
0
Забарный – в старте Борнмута на Ливерпуль, Ярмолюк – в запасе Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник Илья Забарный попал в стартовый состав «Борнмута» на выездной поединок против «Ливерпуля».

Игра 2-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Борнмут» начнется в 17:00 по Киеву.

Также в 17:00 будет дан стартовый свисток в матче «Фулхэм» – «Брентфорд». Украинец Егор Ярмолюк начнет поединок в запасе гостей.

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Английская Премьер-лига Брентфорд Егор Ярмолюк Фулхэм - Брентфорд Илья Забарный Борнмут Ливерпуль - Брентфорд
Источник Sport.ua
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