Забарный – в старте Борнмута на Ливерпуль, Ярмолюк – в запасе Брентфорда

Защитник Илья Забарный попал в стартовый состав «Борнмута» на выездной поединок против «Ливерпуля».

Игра 2-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Борнмут» начнется в 17:00 по Киеву.

Также в 17:00 будет дан стартовый свисток в матче «Фулхэм» – «Брентфорд». Украинец Егор Ярмолюк начнет поединок в запасе гостей.