Артем МИЛЕВСКИЙ: «Валидол, как всегда»

38-летний экс-игрок киевского «Динамо» Артем Милевский поздравил клуб с победой во втором матче с «Арисом».

В своей Instagram Story он написал: «С победой. Валидол, как обычно».

Напомним, киевляне победили греков со счетом 2:1 в основное время и 6:5 в серии пенальти. Свой еврокубковый путь «Динамо» продолжит уже в четверг, 24 августа. Тогда киевляне встретятся с «Бешикташем».

Артём Милевский – легенда «Динамо» Киев. Он отдал клубу 10 лет своей карьеры, на его счету 276 матчей, 87 голов и 54 ассиста за столичную команду. Он тридцатый среди игроков клуба по количеству матчей и восьмой по количеству голов.