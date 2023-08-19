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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Валидол, как всегда»
Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 15:10 |
858
2

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Валидол, как всегда»

Бывший игрок «Динамо» поздравил клуб с победой в игре с «Арисом»

19 августа 2023, 15:10 |
858
2
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Валидол, как всегда»
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

38-летний экс-игрок киевского «Динамо» Артем Милевский поздравил клуб с победой во втором матче с «Арисом».

В своей Instagram Story он написал: «С победой. Валидол, как обычно».

Напомним, киевляне победили греков со счетом 2:1 в основное время и 6:5 в серии пенальти. Свой еврокубковый путь «Динамо» продолжит уже в четверг, 24 августа. Тогда киевляне встретятся с «Бешикташем».

Артём Милевский – легенда «Динамо» Киев. Он отдал клубу 10 лет своей карьеры, на его счету 276 матчей, 87 голов и 54 ассиста за столичную команду. Он тридцатый среди игроков клуба по количеству матчей и восьмой по количеству голов.

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Источник Instagram
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Комментарии 2
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gvs58
Ну да, "легенда"...  барів та шльондр. А хайп для чого? Валідол... А ти його пив? Коньяк, віски, бурбон, ром тощо... думаю вживав, і не мало. Але не валідол. 
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