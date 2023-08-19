Тренер Бешикташа: «У Динамо классная команда»
Шенол Гюнеш – о матчах Лиги конференций
Главный тренер турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от матчей плей-офф квалификации Лиги конференций против киевского «Динамо», которые пройдут 24 и 31 августа:
«Сейчас посмотрим на матч «Динамо». Мы сыграем в другую игру. Надеюсь, мы обыграем их и пройдем дальше.
Луческу – классный тренер, хорошо знающий турецкий футбол. Он успешно руководит киевским «Динамо». Я поздравляю его, они прошли «Арис». Нас ждет тяжелый матч. Они знают нас, у них хорошая команда. Мы хотим выйти в групповой этап».
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