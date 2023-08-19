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  4. Тренер Бешикташа: «У Динамо классная команда»
Лига конференций
19 августа 2023, 14:56 |
546
0

Тренер Бешикташа: «У Динамо классная команда»

Шенол Гюнеш – о матчах Лиги конференций

19 августа 2023, 14:56 |
546
0
Тренер Бешикташа: «У Динамо классная команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шенол Гюнеш

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от матчей плей-офф квалификации Лиги конференций против киевского «Динамо», которые пройдут 24 и 31 августа:

«Сейчас посмотрим на матч «Динамо». Мы сыграем в другую игру. Надеюсь, мы обыграем их и пройдем дальше.

Луческу – классный тренер, хорошо знающий турецкий футбол. Он успешно руководит киевским «Динамо». Я поздравляю его, они прошли «Арис». Нас ждет тяжелый матч. Они знают нас, у них хорошая команда. Мы хотим выйти в групповой этап».

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Шенол Гюнеш Бешикташ Динамо Киев Динамо - Бешикташ Бешикташ - Динамо Лига конференций
Источник Spor.haber7.com
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