ФОТО. Александрия представила новую гостевую форму
Комплект выполнен в черных цветах
«Александрия» представила новый комплект формы на сезон 2023/24. Он полностью черный, на футболке изображен местный театр, а производителем формы является компания Nike.
В этом сезоне подопечные Руслана Ротаня набрали неплохую форму. После 4-х туров в их активе 7 очков, сейчас клуб занимает четвертую строчку УПЛ. В прошлой кампании команде не хватило одного очка, чтобы занять пятое место, которое давало право играть в квалификации Лиги конференций.
Мнения болельщиков команды по поводу формы неоднозначны. Некоторым она понравилась, но были и те, кто раскритиковал «Александрию» за отход от клубных цветов.
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