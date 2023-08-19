ФОТО. Александрия представила новую гостевую форму

«Александрия» представила новый комплект формы на сезон 2023/24. Он полностью черный, на футболке изображен местный театр, а производителем формы является компания Nike.

В этом сезоне подопечные Руслана Ротаня набрали неплохую форму. После 4-х туров в их активе 7 очков, сейчас клуб занимает четвертую строчку УПЛ. В прошлой кампании команде не хватило одного очка, чтобы занять пятое место, которое давало право играть в квалификации Лиги конференций.

Мнения болельщиков команды по поводу формы неоднозначны. Некоторым она понравилась, но были и те, кто раскритиковал «Александрию» за отход от клубных цветов.