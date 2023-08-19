Кавани забил в дебютном матче за Бока Хуниорс
Форвард отличился в воротах «Платенсе»
Сегодня ночью Эдинсон Кавани провел свой дебютный матч в составе своей новой команды, аргентинской «Бока Хуниорс». Команда Хорхе Альмирона в первом раунде Кубка Диего Марадоны (аргентинский Кубок лиги) принимала «Платенсе».
Дебют получился идеальным. «Бока» одержала победу со счетом 3:1, а Кавани забил второй гол в матче на 55-й минуте.
«Бока Хуниорс» – «Платенсе» – 3:1
Голы: Себальос 28, Кавани 55, Медина 90+4 – Моргантини 61
Напомним, Кавани перешел в «Боку» в конце июля на правах свободного агента. Он подписал с клубом контракт на полтора года.
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