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  4. Кавани забил в дебютном матче за Бока Хуниорс
Аргентина
19 августа 2023, 12:27 |
130
0

Кавани забил в дебютном матче за Бока Хуниорс

Форвард отличился в воротах «Платенсе»

19 августа 2023, 12:27 |
130
0
Кавани забил в дебютном матче за Бока Хуниорс
ФК Бока Хуниорс. Эдинсон Кавани

Сегодня ночью Эдинсон Кавани провел свой дебютный матч в составе своей новой команды, аргентинской «Бока Хуниорс». Команда Хорхе Альмирона в первом раунде Кубка Диего Марадоны (аргентинский Кубок лиги) принимала «Платенсе».

Дебют получился идеальным. «Бока» одержала победу со счетом 3:1, а Кавани забил второй гол в матче на 55-й минуте.

«Бока Хуниорс» – «Платенсе» – 3:1
Голы: Себальос 28, Кавани 55, Медина 90+4 – Моргантини 61

Напомним, Кавани перешел в «Боку» в конце июля на правах свободного агента. Он подписал с клубом контракт на полтора года.

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ОФИЦИАЛЬНО. Бока Хуниорс подписал контракт с Кавани
Бока Хуниорс Эдинсон Кавани
Источник Sport.ua
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