Кевин КЕЛСИ: «Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы играть вертикально»
Форвард «Шахтера» – о предстоящем матче против «Кривбасса»
19-летний венесуэльский форвард донецкого «Шахтера» Кевин Келси поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура УПЛ против криворожского «Кривбасса»:
– Кевин, как проходит подготовка к матчу с «Кривбассом»? На каких моментах акцент делает команда и на чем концентрируешься лично ты?
– Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы играть вертикально, и именно над этим больше работаем. Что касается меня, то постараюсь забить как можно больше голов в следующем матче.
– Как сегодня оцениваешь свои физические кондиции?
– Я провел хорошие сборы вместе с командой, поэтому чувствую себя очень хорошо физически. Жду своего шанса и выполняю все, чего требует тренер. В общем-то все прекрасно.
– Ты уже играл за «Шахтер» с «Кривбассом». Что скажешь об этом сопернике?
– Остались хорошие воспоминания. Хочу повторить тот успех и снова получить три очка, в которых очень нуждается команда.
– Именно «Кривбассу» ты забил свой дебютный мяч в УПЛ. Сколько голов планируете теперь?
– Да, я это хорошо помню! Но не буду загадывать – увидим в конце игры.
Матч 3-го тура чемпионата Украины «Кривбасс» – «Шахтер» состоится 20 августа в 19:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперт - про еврокубковую кампанию киевлян
ПАОК не кажется Маркосу Антонио интересным вариантом продолжения карьеры