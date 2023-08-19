Кевин КЕЛСИ: «Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы играть вертикально»

19-летний венесуэльский форвард донецкого «Шахтера» Кевин Келси поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура УПЛ против криворожского «Кривбасса»:

– Кевин, как проходит подготовка к матчу с «Кривбассом»? На каких моментах акцент делает команда и на чем концентрируешься лично ты?



– Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы играть вертикально, и именно над этим больше работаем. Что касается меня, то постараюсь забить как можно больше голов в следующем матче.

– Как сегодня оцениваешь свои физические кондиции?



– Я провел хорошие сборы вместе с командой, поэтому чувствую себя очень хорошо физически. Жду своего шанса и выполняю все, чего требует тренер. В общем-то все прекрасно.

– Ты уже играл за «Шахтер» с «Кривбассом». Что скажешь об этом сопернике?



– Остались хорошие воспоминания. Хочу повторить тот успех и снова получить три очка, в которых очень нуждается команда.

– Именно «Кривбассу» ты забил свой дебютный мяч в УПЛ. Сколько голов планируете теперь?



– Да, я это хорошо помню! Но не буду загадывать – увидим в конце игры.

Матч 3-го тура чемпионата Украины «Кривбасс» – «Шахтер» состоится 20 августа в 19:00 по Киеву.