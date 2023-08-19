Калинина и Познихиренко узнали соперниц на турнире WTA 250 в Кливленде
Ангелина посеяна под 5-м номером, Анна начнет выступления с квалификации
Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 28) и Анна Познихиренко (WTA 501) узнали первых соперниц на старте хардового турнира серии WTA 250 в Кливленде (США).
Ангелина в 1/16 финала сыграет против Анны Богдан. Украинка посеяна под 5-м номером. В следующем раунде соревнований Калинина может сыграть против победительницы матча Татьяна Мария – Варвара Грачева.
Познихиренко начнет выступления на турнире с квалификации. В первом раунде отбора Анна встретится с теннисисткой из рб Александрой Саснович. Далее украинка может побороться за выход в основу с Джесси Эйни или Фернандой Контрерас Гомес.
Соревнования в Кливленде пройдут с 20 по 26 августа.
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