Калинина и Познихиренко узнали соперниц на турнире WTA 250 в Кливленде

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 28) и Анна Познихиренко (WTA 501) узнали первых соперниц на старте хардового турнира серии WTA 250 в Кливленде (США).

Ангелина в 1/16 финала сыграет против Анны Богдан. Украинка посеяна под 5-м номером. В следующем раунде соревнований Калинина может сыграть против победительницы матча Татьяна Мария – Варвара Грачева.

Познихиренко начнет выступления на турнире с квалификации. В первом раунде отбора Анна встретится с теннисисткой из рб Александрой Саснович. Далее украинка может побороться за выход в основу с Джесси Эйни или Фернандой Контрерас Гомес.

Соревнования в Кливленде пройдут с 20 по 26 августа.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА