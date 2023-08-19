Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 августа
Другие новости
19 августа 2023, 08:40 | Обновлено 19 августа 2023, 08:46
59
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 августа

Важные события во всех видах спорта

19 августа 2023, 08:40 | Обновлено 19 августа 2023, 08:46
59
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 19 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Верес – Ворскла

Favbet 3.00 – 3.35 – 2.39

17:00 Ливерпуль – Борнмут

Favbet 1.25 – 7.45 – 12.00

19:30 Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Favbet 2.96 – 3.93 – 2.36

22:00 Манчестер Сити – Ньюкасл

Favbet1.75 – 4.24 – 4.81

22:00 Тулуза – ПСЖ

Favbet 5.52 – 4.54 – 1.63

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 августа
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Минай
Футбол | 19 августа 2023, 07:11 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Минай
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Минай

Игра начнется в 17:00

Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче
Футбол | 18 августа 2023, 14:33 3
Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче
Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче

Украинскому клубу также «перепадет» небольшой процент от суммы сделки

Пепелу вывел Валенсию в лидеры. Летучие мыши справилась с новичком Ла Лиги
Футбол | 19.08.2023, 01:43
Пепелу вывел Валенсию в лидеры. Летучие мыши справилась с новичком Ла Лиги
Пепелу вывел Валенсию в лидеры. Летучие мыши справилась с новичком Ла Лиги
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
Футбол | 18.08.2023, 23:12
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
Почеттино публично выразил недовольство признанием Мудрика
Футбол | 18.08.2023, 18:13
Почеттино публично выразил недовольство признанием Мудрика
Почеттино публично выразил недовольство признанием Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
18.08.2023, 01:01 2
Футбол
Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
18.08.2023, 18:43 10
Баскетбол
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
18.08.2023, 00:06 6
Футбол
Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
17.08.2023, 23:59
Футбол
ВИДЕО. Динамо отыграло гандикап в Бухаресте. Караваев спас от вылета
ВИДЕО. Динамо отыграло гандикап в Бухаресте. Караваев спас от вылета
17.08.2023, 21:49
Футбол
19-е поражение. Муж Свитолиной Монфис уступил Джоковичу в Цинциннати
19-е поражение. Муж Свитолиной Монфис уступил Джоковичу в Цинциннати
18.08.2023, 07:55 2
Теннис
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
18.08.2023, 00:59 4
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»
18.08.2023, 14:13 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем