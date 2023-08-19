СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 августа

В субботу, 19 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Верес – Ворскла

3.00 – 3.35 – 2.39

17:00 Ливерпуль – Борнмут

1.25 – 7.45 – 12.00

19:30 Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

2.96 – 3.93 – 2.36

22:00 Манчестер Сити – Ньюкасл

1.75 – 4.24 – 4.81

22:00 Тулуза – ПСЖ

5.52 – 4.54 – 1.63