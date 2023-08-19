Другие новости19 августа 2023, 08:40 | Обновлено 19 августа 2023, 08:46
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 августа
Важные события во всех видах спорта
19 августа 2023, 08:40 | Обновлено 19 августа 2023, 08:46
59
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В субботу, 19 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Верес – Ворскла
17:00 Ливерпуль – Борнмут
19:30 Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
22:00 Манчестер Сити – Ньюкасл
22:00 Тулуза – ПСЖ
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