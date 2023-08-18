САБО: «В нынешнем Динамо нет игроков уровня Шевченко и Реброва»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном комментарии Sport.ua азвал самого перспективного подопечного Мирчи Луческу.

- Кто из игроков «Динамо», на ваш взгляд, способен в скором времени проявить себя, чтобы уехать в зарубежный клуб?

- Не буду лукавить, перспективных ребят такого уровня, как Шевченко и Ребров, в нынешнем «Динамо» нет. Выделить пока что пока особо некого. Есть футболисты, которые уже достигли своего потолка и не прогрессируют. Единственный, кого я выделю, это Владимир Бражко. Мне кажется, этот футболист прогрессирует и растет в мастерстве. За ним охотятся европейские клубы. И его в итоге купят. Но я тут согласен с президентом «Динамо» Игорем Суркисом, который не хочет продавать футболистов по низкой цене. Потому что продать за копейки можно, но потом что делать?