САБО: «В нынешнем Динамо нет игроков уровня Шевченко и Реброва»
Эксперт выделил одного игрока
Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном комментарии Sport.ua азвал самого перспективного подопечного Мирчи Луческу.
- Кто из игроков «Динамо», на ваш взгляд, способен в скором времени проявить себя, чтобы уехать в зарубежный клуб?
- Не буду лукавить, перспективных ребят такого уровня, как Шевченко и Ребров, в нынешнем «Динамо» нет. Выделить пока что пока особо некого. Есть футболисты, которые уже достигли своего потолка и не прогрессируют. Единственный, кого я выделю, это Владимир Бражко. Мне кажется, этот футболист прогрессирует и растет в мастерстве. За ним охотятся европейские клубы. И его в итоге купят. Но я тут согласен с президентом «Динамо» Игорем Суркисом, который не хочет продавать футболистов по низкой цене. Потому что продать за копейки можно, но потом что делать?
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