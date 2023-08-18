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Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 21:27 | Обновлено 18 августа 2023, 21:37
1123
1

Ворскла хочет усилиться украинским игроком, который выбил полтавчан из ЛК

Николай Ковталюк отличился за «Дилу» в обоих матчах Лиги конференций

18 августа 2023, 21:27 | Обновлено 18 августа 2023, 21:37
1123
1
Ворскла хочет усилиться украинским игроком, который выбил полтавчан из ЛК
ФК Ворскла. Николай Ковталюк (22-й номер)

Полтавская «Ворскла» собирается усилиться игроком, фактически выбившим полтавскую команду из Лиги конференций.

Форвард Николай Ковталюк забил за грузинскую «Дилу» голы в ворота «Ворсклы» в обоих матчах 2-го раунда квалификации ЛК.

В декабре у украинца завершается контракт с грузинской «Дилой», после чего свободным агентом он перейдет в Полтаву, сообщает журналист Игорь Бурбас.

В текущем сезоне Ковталюк забил за «Дилу» 5 голов в 14 матчах чемпионата Грузии.

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Николай Ковталюк Ворскла Полтава Дила Гори трансферы трансферы УПЛ Лига конференций Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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fedd1979
5 голів у 14 матчах ЧГ - неймовірне досягнення!
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Теннис
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