Ворскла хочет усилиться украинским игроком, который выбил полтавчан из ЛК

Полтавская «Ворскла» собирается усилиться игроком, фактически выбившим полтавскую команду из Лиги конференций.

Форвард Николай Ковталюк забил за грузинскую «Дилу» голы в ворота «Ворсклы» в обоих матчах 2-го раунда квалификации ЛК.

В декабре у украинца завершается контракт с грузинской «Дилой», после чего свободным агентом он перейдет в Полтаву, сообщает журналист Игорь Бурбас.

В текущем сезоне Ковталюк забил за «Дилу» 5 голов в 14 матчах чемпионата Грузии.