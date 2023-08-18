Украина. Премьер лига18 августа 2023, 21:27 | Обновлено 18 августа 2023, 21:37
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Ворскла хочет усилиться украинским игроком, который выбил полтавчан из ЛК
Николай Ковталюк отличился за «Дилу» в обоих матчах Лиги конференций
18 августа 2023, 21:27 | Обновлено 18 августа 2023, 21:37
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Полтавская «Ворскла» собирается усилиться игроком, фактически выбившим полтавскую команду из Лиги конференций.
Форвард Николай Ковталюк забил за грузинскую «Дилу» голы в ворота «Ворсклы» в обоих матчах 2-го раунда квалификации ЛК.
В декабре у украинца завершается контракт с грузинской «Дилой», после чего свободным агентом он перейдет в Полтаву, сообщает журналист Игорь Бурбас.
В текущем сезоне Ковталюк забил за «Дилу» 5 голов в 14 матчах чемпионата Грузии.
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