Известны судейские назначения на матчи четвертого этапа Кубка Украины
Встречи будут сыграны 23 августа
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи четвертого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2023/2024.
Кубок Украины-2023/2024. Четвертый предварительный этап
23.08.2023
13.00 «Левый берег» (Киев) – «Черноморец» (Одесса). Киев. Стадион «Левый берег». Арбитр – Кристина Козорог (Киевская обл.).
14.00 «Агробизнес» (Волочиск) – «Полесье» (Житомир). Волочиск. Стадион «Юность». Арбитр – Сергей Задиран (Киевская обл.).
14.00. «Мариуполь» (Мариуполь) – «Колос» (Ковалевка). Борисполь. Стадион «Колос». Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков). Арбитр VAR – Александр Соловьян (Киевская обл.).
15.00. «Звягель» (Звягель) – «Оболонь» (Киев). Звягель. Стадион «Авангард». Арбитр – София Причина (Львовская обл.).
16.00. «Эпицентр» (Каменец-Подольский) – «Верес» (Ровно). Каменец-Подольский. Городской стадион им. Г. Тонкочеева. Арбитр – Михаил Райда (Закарпатская обл.).
16.00. «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) – «Металлист 1925» (Харьков). Горишние Плавни. Стадион «Юность». Арбитр – Дмитрий Евтухов (Днепр).
17.00. «Скала 911» (Стрый) – «Рух» (Львов). Стрый. Стадион «Сокол». Арбитр – Алекандр Афанасьев (Харьков).
17.00. «ЛНЗ» (Черкассы) – «Виктория» (Сумы). Черкассы. Стадион «Черкассы-Арена». Арбитр – Назарий Дьордь (Ужгород).
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