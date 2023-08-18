ITF18 августа 2023, 20:32 |
341
1
Соболева пробилась в полуфинал турнира ITF в Германии
Анастасия одержала волевую победу над теннисисткой из квалификации
18 августа 2023, 20:32 |
341
1
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№408 WTA) одержала еще одну победу на турнире ITF W25 в немецком Эрвитте.
В матче 1/4 финала Соболева в трех сетах победила теннисистку из Словакии Нину Варжову, которая начинала выступления на турнире с квалификации.
Эрвитте. 1/4 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Нина Варжова (Словакия, Q) – 1:6, 6:1, 6:0
В 1/2 финала Соболева сыграет против победительницы встречи Никола Бартункова (№376 WTA) – Юлия Миддендорф (№349 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 18 августа 2023, 10:59 12
На корте, видимо, ждать Ястремскую-младшую не стоит
Футбол | 18 августа 2023, 00:06 6
Киевские футболисты показали провокационные жесты болельщикам гостей
Футбол | 18.08.2023, 00:59
Футбол | 18.08.2023, 11:42
Футбол | 18.08.2023, 18:13
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Правильно грає і у правильних турнірах !!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.08.2023, 17:19 11
18.08.2023, 01:41
16.08.2023, 23:40 1
17.08.2023, 22:53 16
17.08.2023, 07:20 3
17.08.2023, 23:00 8
17.08.2023, 22:48 172
17.08.2023, 23:59