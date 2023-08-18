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  4. Соболева пробилась в полуфинал турнира ITF в Германии
ITF
18 августа 2023, 20:32 |
341
1

Соболева пробилась в полуфинал турнира ITF в Германии

Анастасия одержала волевую победу над теннисисткой из квалификации

18 августа 2023, 20:32 |
341
1
Соболева пробилась в полуфинал турнира ITF в Германии
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№408 WTA) одержала еще одну победу на турнире ITF W25 в немецком Эрвитте.

В матче 1/4 финала Соболева в трех сетах победила теннисистку из Словакии Нину Варжову, которая начинала выступления на турнире с квалификации.

Эрвитте. 1/4 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Нина Варжова (Словакия, Q) – 1:6, 6:1, 6:0

В 1/2 финала Соболева сыграет против победительницы встречи Никола Бартункова (№376 WTA) – Юлия Миддендорф (№349 WTA).

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Источник Sport.ua
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Володимир Коваленко
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