WTA18 августа 2023, 20:20 |
1161
0
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
Ига оказалась сильнее Маркеты Вондроушовой из Чехии
18 августа 2023, 20:20 |
1161
0
Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
В 1/4 финала полька обыграла чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову из Чехии (№10 WTA).
Цинциннати. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 7:6(3), 6:1
Это была вторая встреча теннисисток, Свёнтек снова победила.
В следующем раунде Свёнтек сразится против Жасмин Паолини (№43 WTA) или Кори Гауфф (№7 WTA).
Iga was on today 🔥#CincyTennis | @iga_swiatek pic.twitter.com/KeWdBDq4ja— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 18, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 18 августа 2023, 10:59 12
На корте, видимо, ждать Ястремскую-младшую не стоит
Футбол | 18 августа 2023, 05:55 6
17 августа состоялись поединки 3-го раунда квалификации третьего еврокубка
Футбол | 17.08.2023, 23:12
Футбол | 18.08.2023, 11:42
Футбол | 18.08.2023, 14:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.08.2023, 07:55 2
17.08.2023, 23:00 8
17.08.2023, 23:12 14
17.08.2023, 10:43 18
16.08.2023, 23:55
17.08.2023, 00:17 4
18.08.2023, 01:01 2
17.08.2023, 00:11 2