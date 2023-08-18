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  4. Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
WTA
18 августа 2023, 20:20 |
1161
0

Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати

Ига оказалась сильнее Маркеты Вондроушовой из Чехии

18 августа 2023, 20:20 |
1161
0
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В 1/4 финала полька обыграла чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову из Чехии (№10 WTA).

Цинциннати. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 7:6(3), 6:1

Это была вторая встреча теннисисток, Свёнтек снова победила.

В следующем раунде Свёнтек сразится против Жасмин Паолини (№43 WTA) или Кори Гауфф (№7 WTA).

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WTA Цинциннати Маркета Вондроушова Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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