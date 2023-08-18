Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В 1/4 финала полька обыграла чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову из Чехии (№10 WTA).

Цинциннати. 1/4 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 7:6(3), 6:1

Это была вторая встреча теннисисток, Свёнтек снова победила.

В следующем раунде Свёнтек сразится против Жасмин Паолини (№43 WTA) или Кори Гауфф (№7 WTA).