ОФИЦИАЛЬНО. Просто Дада. Черноморец подписал атакующего хавбека из Бразилии

Одесский Черноморец подписал новичка из Бразилии по имени Адаилсон Фрейре Перейра да Силва (или Дада Белмонте, или просто Дада).

Бразильский атакующий полузащитник уже в Одессе и готовится вместе с командой к ответным матчам. Дада прибыл в Украину из бразильского клуба серии А «Америка Минейро» из Белу-Оризонти.

Интересно, что «Америка Минейро» приобрела игрока за сумму более одного миллиона долларов.

При необходимости новичок может сыграть на правом фланге нападения. В клубе надеются, что первые результативные действия за «Черноморец» у 26-летнего Белмонте можно будет увидеть в ближайших матчах.