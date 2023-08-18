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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Просто Дада. Черноморец подписал атакующего хавбека из Бразилии
Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 20:25 | Обновлено 18 августа 2023, 20:34
817
1

ОФИЦИАЛЬНО. Просто Дада. Черноморец подписал атакующего хавбека из Бразилии

Новичком одесситов стал Адаилсон Фрейре Перейра да Силва или Дада Белмонте

18 августа 2023, 20:25 | Обновлено 18 августа 2023, 20:34
817
1
ОФИЦИАЛЬНО. Просто Дада. Черноморец подписал атакующего хавбека из Бразилии
ФК Черноморец. Дада Белмонте

Одесский Черноморец подписал новичка из Бразилии по имени Адаилсон Фрейре Перейра да Силва (или Дада Белмонте, или просто Дада).

Бразильский атакующий полузащитник уже в Одессе и готовится вместе с командой к ответным матчам. Дада прибыл в Украину из бразильского клуба серии А «Америка Минейро» из Белу-Оризонти.

Интересно, что «Америка Минейро» приобрела игрока за сумму более одного миллиона долларов.

При необходимости новичок может сыграть на правом фланге нападения. В клубе надеются, что первые результативные действия за «Черноморец» у 26-летнего Белмонте можно будет увидеть в ближайших матчах.

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Источник ФК Черноморец
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