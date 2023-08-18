ВИДЕО. Клопп дал оценку трансферой активности клубов из Саудовской Аравии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о активности клубом из Саудовской Аравии на европейском трансферном рынке. Немца попросили оценить влияние процесса на его команду и клуб, в целом.

«Все в футболе стало сложнее. И вы это знаете», – заявил среди прочего Клопп.