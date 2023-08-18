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Англия
18 августа 2023, 18:34 | Обновлено 18 августа 2023, 18:40
744
0

ВИДЕО. Клопп дал оценку трансферой активности клубов из Саудовской Аравии

Наставник «Ливерпуля» – о влиянии процесса на его команду

18 августа 2023, 18:34 | Обновлено 18 августа 2023, 18:40
744
0
ВИДЕО. Клопп дал оценку трансферой активности клубов из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о активности клубом из Саудовской Аравии на европейском трансферном рынке. Немца попросили оценить влияние процесса на его команду и клуб, в целом.

«Все в футболе стало сложнее. И вы это знаете», – заявил среди прочего Клопп.

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видео Юрген Клопп Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль
Источник Sport.ua
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