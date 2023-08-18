Англия18 августа 2023, 18:34 | Обновлено 18 августа 2023, 18:40
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ВИДЕО. Клопп дал оценку трансферой активности клубов из Саудовской Аравии
Наставник «Ливерпуля» – о влиянии процесса на его команду
18 августа 2023, 18:34 | Обновлено 18 августа 2023, 18:40
744
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о активности клубом из Саудовской Аравии на европейском трансферном рынке. Немца попросили оценить влияние процесса на его команду и клуб, в целом.
«Все в футболе стало сложнее. И вы это знаете», – заявил среди прочего Клопп.
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