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WTA
18 августа 2023, 18:10 | Обновлено 18 августа 2023, 18:14
198
0

Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Цинциннати

18 августа 2023, 18:10 | Обновлено 18 августа 2023, 18:14
198
0
Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

18 августа первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В 1/4 финала полька сразится против чемпионки Уимблдона Маркеты Вондроушовой из Чехии (№10 WTA). Время начала поединка – 18:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, чешка проиграла.

В следующем раунде победительница сразится против Жасмин Паолини (№43 WTA) или Кори Гауфф (№7 WTA).

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Ига Свёнтек Маркета Вондроушова WTA Цинциннати смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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