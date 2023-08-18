Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Цинциннати
18 августа первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
В 1/4 финала полька сразится против чемпионки Уимблдона Маркеты Вондроушовой из Чехии (№10 WTA). Время начала поединка – 18:10 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, чешка проиграла.
В следующем раунде победительница сразится против Жасмин Паолини (№43 WTA) или Кори Гауфф (№7 WTA).
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