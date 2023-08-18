Почеттино публично выразил недовольство признанием Мудрика
Наставник «Челси» – об отношениях с украинским полузащитником
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино дал оценку словам полузащитника Михаила Мудрика о его отношениях с аргентинским специалистом.
Как известно, украинец не так давно в одном из своих интервью заявил, что у него с Почеттино «не настолько официальные отношения, а простые отношения». Маурисио высказался о том, что он ядл игроков больше друг, чем тренер.
«Я недоволен [смеется]. Можете ли вы назвать мне имена [игроков, который так говорят]? Нет, я понимаю ситуацию. Быть сильным, как тренер, но также быть дружелюбным, и быть честным, быть жестким. В некоторых моментах я счастлив. В других я разочарован», – заявил Почеттино.
Напомним, в воскресенье, 20 августа, «Челси» сыграет на выезде с «Вест Хэмом», начало – в 18:30 по Киеву.
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