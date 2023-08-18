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Англия
18 августа 2023, 18:13 | Обновлено 18 августа 2023, 18:18
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Почеттино публично выразил недовольство признанием Мудрика

Наставник «Челси» – об отношениях с украинским полузащитником

18 августа 2023, 18:13 | Обновлено 18 августа 2023, 18:18
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Почеттино публично выразил недовольство признанием Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа) и Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино дал оценку словам полузащитника Михаила Мудрика о его отношениях с аргентинским специалистом.

Как известно, украинец не так давно в одном из своих интервью заявил, что у него с Почеттино «не настолько официальные отношения, а простые отношения». Маурисио высказался о том, что он ядл игроков больше друг, чем тренер.

«Я недоволен [смеется]. Можете ли вы назвать мне имена [игроков, который так говорят]? Нет, я понимаю ситуацию. Быть сильным, как тренер, но также быть дружелюбным, и быть честным, быть жестким. В некоторых моментах я счастлив. В других я разочарован», – заявил Почеттино.

Напомним, в воскресенье, 20 августа, «Челси» сыграет на выезде с «Вест Хэмом», начало – в 18:30 по Киеву.

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Владислав Мудрик Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Football London
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