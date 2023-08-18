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Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 17:14 | Обновлено 18 августа 2023, 17:53
475
0

ЭДМАР: «Ребята уже хотят играть»

Тренер харьковчан – о готовности команды к матчу с «Минаем»

18 августа 2023, 17:14 | Обновлено 18 августа 2023, 17:53
475
0
ЭДМАР: «Ребята уже хотят играть»
ФК Металлист 1925. Эдмар

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар рассказал о подготовке команды к матчу 4-го тура УПЛ с «Минаем» и кадровой ситуации в коллективе.

– Из-за переноса игры против «Динамо» у команды было больше, чем обычно, времени. Как это повлияло на подготовку, как использовали это время?

– Когда мы узнали, что матч против «Динамо» перенесен, получили больше времени для подготовки. Ребята уже скучают по игре. Они сами уже хотят играть.

– Удалось ли уже изучить «Минай»? Изменилась ли эта команда с прошлого сезона?

– Я думаю, что не сильно изменилась. Хотя они сейчас, возможно, хотят продемонстрировать более агрессивный футбол. Нужно изучить этого соперника с командой, потому что мы должны быть готовы к «Минаю».

– Какие их сильные и слабые стороны? За счет чего можно одолеть нашего ближайшего соперника?

– Мы знаем, что это команда очень непростая. Они играли последний матч с «Днепром-1» неплохо, очень неплохо. Поэтому будем искать их слабые и сильные стороны, чтобы в итоге победить.

– Есть ли какие-то кадровые новости, кто-то травмирован, болен? Можете ли на «Минай» рассчитывать на всех игроков, которые есть в заявке?

– Да, у нас сейчас Бычек травмирован, поэтому, скорее всего, он не будет участвовать в этом матче.

Матч 4-го тура УПЛ-2023/2024 «Металлист 1925» – «Минай» состоится в субботу, 19 августа.

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Эдмар Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
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