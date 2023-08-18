ЭДМАР: «Ребята уже хотят играть»
Тренер харьковчан – о готовности команды к матчу с «Минаем»
Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар рассказал о подготовке команды к матчу 4-го тура УПЛ с «Минаем» и кадровой ситуации в коллективе.
– Из-за переноса игры против «Динамо» у команды было больше, чем обычно, времени. Как это повлияло на подготовку, как использовали это время?
– Когда мы узнали, что матч против «Динамо» перенесен, получили больше времени для подготовки. Ребята уже скучают по игре. Они сами уже хотят играть.
– Удалось ли уже изучить «Минай»? Изменилась ли эта команда с прошлого сезона?
– Я думаю, что не сильно изменилась. Хотя они сейчас, возможно, хотят продемонстрировать более агрессивный футбол. Нужно изучить этого соперника с командой, потому что мы должны быть готовы к «Минаю».
– Какие их сильные и слабые стороны? За счет чего можно одолеть нашего ближайшего соперника?
– Мы знаем, что это команда очень непростая. Они играли последний матч с «Днепром-1» неплохо, очень неплохо. Поэтому будем искать их слабые и сильные стороны, чтобы в итоге победить.
– Есть ли какие-то кадровые новости, кто-то травмирован, болен? Можете ли на «Минай» рассчитывать на всех игроков, которые есть в заявке?
– Да, у нас сейчас Бычек травмирован, поэтому, скорее всего, он не будет участвовать в этом матче.
Матч 4-го тура УПЛ-2023/2024 «Металлист 1925» – «Минай» состоится в субботу, 19 августа.
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