Известны даты и точное время матчей Днепра-1 со Спартаком Трнава в ЛК

«Днепр-1» сообщил о том, что утверждено точное время начала матчей команды со «Спартаком» из Трнавы в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Первая встреча команд на поле «Спартака» состоится в среду, 23 августа. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Ответная игра на номинальном поле «Днепра-1» будет проведена 31 августа, начало – в 21:00 по Киеву.

Напомним, победитель противостояния клубов станет обладателем путевки в групповой турнир Лиги конференций, а проигравший – завершит еврокампанию в сезоне-2023/2024.