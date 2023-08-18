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Лига конференций
18 августа 2023, 16:32 | Обновлено 18 августа 2023, 16:40
210
0

Известны даты и точное время матчей Днепра-1 со Спартаком Трнава в ЛК

Команды сойдутся в плей-офф квалификации турнира

18 августа 2023, 16:32 | Обновлено 18 августа 2023, 16:40
210
0
Известны даты и точное время матчей Днепра-1 со Спартаком Трнава в ЛК
СК Днепр-1

«Днепр-1» сообщил о том, что утверждено точное время начала матчей команды со «Спартаком» из Трнавы в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Первая встреча команд на поле «Спартака» состоится в среду, 23 августа. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Ответная игра на номинальном поле «Днепра-1» будет проведена 31 августа, начало – в 21:00 по Киеву.

Напомним, победитель противостояния клубов станет обладателем путевки в групповой турнир Лиги конференций, а проигравший – завершит еврокампанию в сезоне-2023/2024.

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Лига конференций Днепр-1 Спартак Трнава Днепр-1 - Спартак Трнава Спартак Трнава - Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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