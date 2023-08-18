Известны даты и точное время матчей Днепра-1 со Спартаком Трнава в ЛК
Команды сойдутся в плей-офф квалификации турнира
«Днепр-1» сообщил о том, что утверждено точное время начала матчей команды со «Спартаком» из Трнавы в плей-офф квалификации Лиги конференций.
Первая встреча команд на поле «Спартака» состоится в среду, 23 августа. Начало – в 19:30 по киевскому времени.
Ответная игра на номинальном поле «Днепра-1» будет проведена 31 августа, начало – в 21:00 по Киеву.
Напомним, победитель противостояния клубов станет обладателем путевки в групповой турнир Лиги конференций, а проигравший – завершит еврокампанию в сезоне-2023/2024.
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