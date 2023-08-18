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Франция
18 августа 2023, 16:33 | Обновлено 18 августа 2023, 16:34
197
0

Вратаря ПСЖ выписали из больницы

Жизни Серхио Рико больше ничего не угрожает

18 августа 2023, 16:33 | Обновлено 18 августа 2023, 16:34
197
0
Вратаря ПСЖ выписали из больницы
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рико

29-летний вратарь «ПСЖ» Серхио Рико наконец-то покидает больницу. Напомним, 82 дня назад во время конной прогулки он получил тяжелую травму в результате падения с лошади, которая затем ударила его копытом в шею.

Вряд ли испанец продолжит карьеру после такой травмы. Игрок находился в медикаментозной коме и похудел на 20 килограммов. Сейчас он будет несколько месяцев проходить реабилитацию.

Трехкратный победитель Лиги Европы в составе «Севильи» сыграл 277 матчей за свою карьеру, пропустив 380 голов и отстояв 87 встреч на ноль.

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Серхио Рико ПСЖ травма головы
Источник Instagram
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