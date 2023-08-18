Вратаря ПСЖ выписали из больницы

29-летний вратарь «ПСЖ» Серхио Рико наконец-то покидает больницу. Напомним, 82 дня назад во время конной прогулки он получил тяжелую травму в результате падения с лошади, которая затем ударила его копытом в шею.

Вряд ли испанец продолжит карьеру после такой травмы. Игрок находился в медикаментозной коме и похудел на 20 килограммов. Сейчас он будет несколько месяцев проходить реабилитацию.

Трехкратный победитель Лиги Европы в составе «Севильи» сыграл 277 матчей за свою карьеру, пропустив 380 голов и отстояв 87 встреч на ноль.