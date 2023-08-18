Алексей СИДОРОВ: «Турнирное положение Металлиста 1925 можно исправить»

Нападающий харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров поделился впечатлениями от паузы в 2 недели в сезоне УПЛ, а также рассказал о планах команды на встречу с «Минаем».

– Когда готовишься к следующему матчу не неделю, как обычно, а две, по твоему мнению, это лучше или хуже?

– Я думаю, это лучше. Есть время поработать над ошибками, сделать выводы и в следующей игре исправить их, достичь положительного результата, который очень нужен нам.

– Насколько команда сейчас находится в форме? С одной стороны готовились к старту сезона, сыграли два матча, потом такая пауза. Не просела ли команда из-за этого?

– Нет. Мы прошлую неделю очень хорошо поработали и провели двустороннюю игру. На этой неделе также хорошо работали на тренировках. Каждый из нас сделал выводы и нацелены достичь положительного результата.

– Насколько сложный соперник «Минай»?

– Легких соперников нет. Каждая команда выходит на поле и сражается за результат. Каждый стремится получить три зачетных балла. Легкой игры точно не будет.

– Учитывая нашу игру и как играет «Минай», что может стать ключевым фактором, чтобы получить три очка?

– Если на футбольном поле мы будем биться как один коллектив, делать все вместе и покажем характер, то все будет хорошо и мы получим три зачетных балла.

– Понятно, что только старт сезона и делать выводы рано, плюс перенесенная игра, но глядя в турнирную таблицу, то ситуация у «Металлиста 1925» не очень. Обращаешь внимание на турнирное положение, или на данный момент это все легко исправить?

– Я считаю, это можно исправить. Только три тура позади, мы сыграли два матча. Если в следующей игре одержим победу, это даст нам стимул и мотивацию. За один - два тура можно все исправить и подняться в турнирной таблице.

Игра 4-го тура УПЛ-2023/2024 «Металлист 1925» – «Минай» состоится в субботу, 19 августа.