ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин приобрел Кевина Фолланда

Немецкий «Унион» Берлин объявил о подписании 31-летнего форварда «Монако» Кевина Фолланда.

За игрока заплатили 4 миллиона евро, хотя портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов. Кевин подписал с клубом трехлетний контракт.

Клуб из Берлина в этом сезоне дебютирует в Лиге чемпионов, ведь в прошлом розыгрыше Бундеслиги они заняли 4-е место, опередив «Фрайбург» на 3 очка.

В прошлом сезоне Фолланд выступал за «Монако». В сезоне 2022/23 на его счету 24 игры, 6 голов и 3 ассиста. В общей сложности за французский клуб он сыграл 115 матчей, забил 39 мячей и отдал 25 голевых передач.