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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин приобрел Кевина Фолланда
Германия
18 августа 2023, 15:39 |
523
0

ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин приобрел Кевина Фолланда

Немецкий клуб усиливается перед Лигой чемпионов

18 августа 2023, 15:39 |
523
0
ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин приобрел Кевина Фолланда
ФК Унион Берлин. Кевин Фолланд

Немецкий «Унион» Берлин объявил о подписании 31-летнего форварда «Монако» Кевина Фолланда.

За игрока заплатили 4 миллиона евро, хотя портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов. Кевин подписал с клубом трехлетний контракт.

Клуб из Берлина в этом сезоне дебютирует в Лиге чемпионов, ведь в прошлом розыгрыше Бундеслиги они заняли 4-е место, опередив «Фрайбург» на 3 очка.

В прошлом сезоне Фолланд выступал за «Монако». В сезоне 2022/23 на его счету 24 игры, 6 голов и 3 ассиста. В общей сложности за французский клуб он сыграл 115 матчей, забил 39 мячей и отдал 25 голевых передач.

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Кевин Фолланд Унион Берлин Монако трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1
Источник ФК Унион
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