ВИДЕО. Динамо должно было вылететь, Верес продает место в команде

Давно не было. Но мы вернулись! Почему Динамо не должно было проходить Арис в Лиге Конференций и лишь отсрочили вылет? С кем будут играть украинские команды в квалификациях Лиги Европы и Лиги Конференций? Как купить место в клубе УПЛ? Собрал главные новости в свежем выпуске.

00:00 О чем говорим?

00:18 Вылет - единственный шанс на изменения в Динамо! Ищем позитив

04:49 С кем и когда будут играть Заря, Динамо и Днепр-1 в следующих раундах?

06:03 500к за место в команде! ЧТО?

09:25 ВСУ уничтожили роту россосийских фанатов-оккупантов

11:46 Днепр-1 признали свои ошибки: Красников ушел из команды!