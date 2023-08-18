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18 августа 2023, 15:12 |
3131
1

ВИДЕО. Динамо должно было вылететь, Верес продает место в команде

Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»

18 августа 2023, 15:12 |
3131
1
ВИДЕО. Динамо должно было вылететь, Верес продает место в команде

Давно не было. Но мы вернулись! Почему Динамо не должно было проходить Арис в Лиге Конференций и лишь отсрочили вылет? С кем будут играть украинские команды в квалификациях Лиги Европы и Лиги Конференций? Как купить место в клубе УПЛ? Собрал главные новости в свежем выпуске.

00:00 О чем говорим?
00:18 Вылет - единственный шанс на изменения в Динамо! Ищем позитив
04:49 С кем и когда будут играть Заря, Динамо и Днепр-1 в следующих раундах?
06:03 500к за место в команде! ЧТО?
09:25 ВСУ уничтожили роту россосийских фанатов-оккупантов
11:46 Днепр-1 признали свои ошибки: Красников ушел из команды!

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Записки украинского болельщика видео Динамо Киев Динамо - Арис Салоники
Источник YouTube
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Комментарии 1
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DK1961
Совершенно искренно желаю сайту точно также писать РЕАЛЬНУЮ правду про Сахтер. Динамо должно было вылететь? А напишите перед стартом бывшей "восточной Барселоны" в ЛЧ "...Шахтер должен проиграть"? Или только про Динамо можно сплошной негатив писать? Причем регулярно, методично и каждый божий день А почему про наросидельцев павелкинских ничего не пишите? Ахметов не велит?
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