Металлист и Карпаты интересуются экс-вингером Шахтера

21-летний экс-вингер «Шахтера» Эдвард Кобак может вернуться в Украину. Игроком интересуются харьковский «Металлист» и львовские «Карпаты», сообщает Legioners.ua.

Воспитанник днепровского футбола покинул «Шахтер» зимой 2023, присоединившись к клубу третьей лиги Польши «Карпаты» Кросно. В июле этого года он подписал контракт с клубом второго дивизиона Черногории «Искрой» Даниловград.

У Эдварда Кобака есть опыт игры в УПЛ: первую половину сезона 2021/22 он провел в аренде в «Минае». Тогда он успел сыграть 10 матчей или 232 минуты.