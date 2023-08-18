Металлист и Карпаты интересуются экс-вингером Шахтера
Эдвард Кобак может оказаться в Первой лиге
21-летний экс-вингер «Шахтера» Эдвард Кобак может вернуться в Украину. Игроком интересуются харьковский «Металлист» и львовские «Карпаты», сообщает Legioners.ua.
Воспитанник днепровского футбола покинул «Шахтер» зимой 2023, присоединившись к клубу третьей лиги Польши «Карпаты» Кросно. В июле этого года он подписал контракт с клубом второго дивизиона Черногории «Искрой» Даниловград.
У Эдварда Кобака есть опыт игры в УПЛ: первую половину сезона 2021/22 он провел в аренде в «Минае». Тогда он успел сыграть 10 матчей или 232 минуты.
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