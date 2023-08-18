ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил о подписании Ватару Эндо

30-летний японец Ватару Эндо официально переходит в английский «Ливерпуль».

Возрастной опорный полузащитник обошелся клубу в 18 миллионов евро, с ним был подписан четырехлетний контракт.

«Ливерпуль» все лето охотился на Ромео Лавию и Мойсеса Кайседо, но обоих игроков перехватил «Челси». Тогда мерсисайдцы переключили на капитана Штутгарта.

В прошлом сезоне Ватару провел 40 матчей за свой клуб, забив 6 голов и отдав 5 ассистам. Он умеет играть как на позиции опорника, так и позиции центрального полузащитника.