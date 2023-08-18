Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил о подписании Ватару Эндо
Англия
18 августа 2023, 14:51 | Обновлено 18 августа 2023, 15:25
1893
2

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил о подписании Ватару Эндо

Клуб подписал Ватару Эндо из «Штутгарта»

18 августа 2023, 14:51 | Обновлено 18 августа 2023, 15:25
1893
2
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил о подписании Ватару Эндо
ФК Ливерпуль. Ватару Эндо

30-летний японец Ватару Эндо официально переходит в английский «Ливерпуль».

Возрастной опорный полузащитник обошелся клубу в 18 миллионов евро, с ним был подписан четырехлетний контракт.

«Ливерпуль» все лето охотился на Ромео Лавию и Мойсеса Кайседо, но обоих игроков перехватил «Челси». Тогда мерсисайдцы переключили на капитана Штутгарта.

В прошлом сезоне Ватару провел 40 матчей за свой клуб, забив 6 голов и отдав 5 ассистам. Он умеет играть как на позиции опорника, так и позиции центрального полузащитника.

По теме:
Ман Сити не удается подписать звезду АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин приобрел Кевина Фолланда
Металлист и Карпаты интересуются экс-вингером Шахтера
Ватару Эндо Ливерпуль Штутгарт трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник ФК Ливерпуль
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил нового партнера в Челси
Футбол | 18 августа 2023, 12:17 8
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил нового партнера в Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил нового партнера в Челси

Ромео Лавия перешел в лондонский клуб

Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
Футбол | 17 августа 2023, 23:00 7
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций

Соперником киевлян в 4-м раунде квалификации будет турецкий «Бешикташ»

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 18.08.2023, 01:01
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Салернитана подписала нигерийского форварда, которым интересовалось Динамо
Футбол | 18.08.2023, 13:52
Салернитана подписала нигерийского форварда, которым интересовалось Динамо
Салернитана подписала нигерийского форварда, которым интересовалось Динамо
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
Футбол | 17.08.2023, 23:12
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kain_X_Rain
Для людини яка знаеться на Бундеслізі,нічого шокуючого тут не має,він один з кращих,на позиціЇ в Німечині
Ответить
0
BAD⚽BOY
Цікавий вибір
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Они старались. Днепр-1 не смог победить Славию
Они старались. Днепр-1 не смог победить Славию
17.08.2023, 22:53 14
Футбол
Камбек Свентек, вылет Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки в Цинциннати
Камбек Свентек, вылет Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки в Цинциннати
18.08.2023, 08:30 4
Теннис
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
17.08.2023, 22:48 169
Футбол
Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда
Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда
18.08.2023, 05:55 6
Футбол
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
18.08.2023, 00:06 5
Футбол
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
16.08.2023, 23:40 1
Футбол
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
16.08.2023, 17:19 10
Футбол
ВИДЕО. Динамо отыграло гандикап в Бухаресте. Караваев спас от вылета
ВИДЕО. Динамо отыграло гандикап в Бухаресте. Караваев спас от вылета
17.08.2023, 21:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем