ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил о подписании Ватару Эндо
Клуб подписал Ватару Эндо из «Штутгарта»
30-летний японец Ватару Эндо официально переходит в английский «Ливерпуль».
Возрастной опорный полузащитник обошелся клубу в 18 миллионов евро, с ним был подписан четырехлетний контракт.
«Ливерпуль» все лето охотился на Ромео Лавию и Мойсеса Кайседо, но обоих игроков перехватил «Челси». Тогда мерсисайдцы переключили на капитана Штутгарта.
В прошлом сезоне Ватару провел 40 матчей за свой клуб, забив 6 голов и отдав 5 ассистам. Он умеет играть как на позиции опорника, так и позиции центрального полузащитника.
Welcome, @wataru0209 🇯🇵 pic.twitter.com/sAXa6P2ju1— Liverpool FC (@LFC) August 18, 2023
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