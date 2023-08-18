ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского нападающего

«Днепр-1» объявил о подписании 20-летнего бразильского нападающего Маркоса Андре де Менезеса Диниза (Маркоса Андре).

Он взят у клуба «Ретро» в аренду на год с правом выкупа. В составе украинской команды Маркос Андре будет играть под номером 28.

Маркос Андре родился 1 марта 2003 года. Играл в командах «Кантарейра» U-15, «Маранао» U-17 (3 матча, 2 гола), «Ретро» U-20 (9 матчей, 4 гола), «Брагантино» U-20 (43 матча, 17 голов).

Напомним, ранее «Днепр-1» усилился еще одним форвардом – украинцем Александром Филипповым.