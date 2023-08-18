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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского нападающего
Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 13:58 |
1839
8

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского нападающего

Маркос Андре присоединится к днепрянам на правах аренды

18 августа 2023, 13:58 |
1839
8
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского нападающего
СК Днепр-1. Маркос Андре

«Днепр-1» объявил о подписании 20-летнего бразильского нападающего Маркоса Андре де Менезеса Диниза (Маркоса Андре).

Он взят у клуба «Ретро» в аренду на год с правом выкупа. В составе украинской команды Маркос Андре будет играть под номером 28.

Маркос Андре родился 1 марта 2003 года. Играл в командах «Кантарейра» U-15, «Маранао» U-17 (3 матча, 2 гола), «Ретро» U-20 (9 матчей, 4 гола), «Брагантино» U-20 (43 матча, 17 голов).

Напомним, ранее «Днепр-1» усилился еще одним форвардом – украинцем Александром Филипповым.

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Источник СК Днепр-1
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Summertime
Шикарные зубы у парня.   И наверное их штук 40.
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PETP0
Остання надія для Дніпра-1,  гравець із клубу з найкращою назвою 
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CheMP
а вот это уже интересно
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