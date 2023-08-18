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  4. Это не Лукаку. Милан нацелился на форварда Челси
Италия
18 августа 2023, 13:51 |
828
0

Это не Лукаку. Милан нацелился на форварда Челси

Армандо Бройя может продолжить карьеру в Италии

18 августа 2023, 13:51 |
828
0
Это не Лукаку. Милан нацелился на форварда Челси
ФК Челси. Армандо Бройя

«Милан» продолжает работать над усилением атаки. По информации журналиста Даниэле Лонго, приоритетной кандидатурой для «россонери» является форвард «Челси» Армандо Бройя.

Итальянский клуб уже сделал предложение по 21-летнему форварду сборной Албании и ожидает ответа от «Синих». Альтернативой Бройе для «Милана» является 21-летний француз Уго Экитике из «ПСЖ».

В прошлом сезоне Бройя провел за «Челси» 18 матчей во всех турнирах и отличился в них 1 голом и 1 ассистом. Трансферная стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро.

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Милан Армандо Бройя Челси трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Источник Twitter
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