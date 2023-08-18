Это не Лукаку. Милан нацелился на форварда Челси
Армандо Бройя может продолжить карьеру в Италии
«Милан» продолжает работать над усилением атаки. По информации журналиста Даниэле Лонго, приоритетной кандидатурой для «россонери» является форвард «Челси» Армандо Бройя.
Итальянский клуб уже сделал предложение по 21-летнему форварду сборной Албании и ожидает ответа от «Синих». Альтернативой Бройе для «Милана» является 21-летний француз Уго Экитике из «ПСЖ».
В прошлом сезоне Бройя провел за «Челси» 18 матчей во всех турнирах и отличился в них 1 голом и 1 ассистом. Трансферная стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро.
Per l’attacco il preferito del Milan resta Broja, attendendo il Chelsea. Ekitike piano B ma non sono escluse novità— Daniele Longo (@86_longo) August 17, 2023
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