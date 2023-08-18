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  4. Полтава рассталась с экс-хавбеком ЛНЗ
Украина. Первая лига
18 августа 2023, 13:33 |
168
0

Полтава рассталась с экс-хавбеком ЛНЗ

«Горожане» расторгли контракт с выпускником симферопольского училища олимпийского резерва

18 августа 2023, 13:33 |
168
0
Полтава рассталась с экс-хавбеком ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, фланговый полузащитник Павел Замуренко больше не является игроком «Полтавы». Стороны договорились о прекращении сотрудничества.

25-летний Замуренко перебрался в «Полтаву» в начале этого года из ЛНЗ. Ранее он играл за «Зирку» из родного Кропивницкого, а уже из черкасского клуба уходил в аренду в литовский «Нептунас».

В нынешнем сезоне полузащитник успел провести один матч в Кубке Украины — против «Горняка-Спорт» (0:1 д.в.).

«Полтава» после трех туров Первой лиги имеет в активе 4 очка и занимает пятое место в группе Б. В субботу команда Владимира Сысенко на стадионе «Молодежный» с искусственным газоном примет «Металлург». Начало — в 16:00.

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Источник Sport.ua
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