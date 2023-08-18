Жизнь после Ротаня. Какой будет молодежная сборная в следующем отборе

Украинская молодежка 12 сентября начнет новый отборочный цикл. Уже официально объявлено, что новым наставником молодежной сборной Украины будет испанский тренер Унаи Мельгоса. На этой должности он заменит Руслана Ротаня.

Украинцы попали в группу с Англией, Люксембургом, Северной Ирландией, Азербайджаном и Сербией. Группа где-то похожа на прошлый отбор – безоговорочным лидером является Англия. И 2-3 команды, которые будут вести борьбу за второе место. С сербами мы играли в прошлом отборе.

В квалификации могут участвовать игроки, которым не исполнилось 22 года на 1 сентября 2023 года. Уже полностью отошел 2000 год рождения. 2021-й также в большинстве потерян. Основными должны стать игроки 2002 и 2003 годов рождения, могут быть и младшие. Следует отметить, что у нас достаточно большое количество игроков из прошлого созыва «молодежки» будет иметь возможность перейти в следующий отбор.

Большой выбор вратарей

УАФ. Руслан Нещерет



Все шансы стать основным голкипером имеет динамовец Руслан Нещерет. В прошлом цикле он много играл, вызывался в позапрошлом. Прошел все юношеские сборные. Правда, ситуация в клубе пока выглядит не слишком убедительно – Бущан будет основным вратарем «Динамо».

Также переходят в следующий отбор еще два вратаря – Кирилл Фесюк и Яков Кинарейкин. После продажи Волынца в «Днепр-1» у Кирилла есть шансы стать основным голкипером «Колоса». Яков провел матчи квалификации ЛЧ против «Панатинаикоса» за «Днепр-1», но у него будет большая конкуренция с вышеупомянутым Волынцом и бразильцем Валефом.

Свои шансы будут у голкипера «Зари» Александра Сапутина. У него хорошие шансы остаться основным в клубе, потому что Дмитрий Мацапура снова серьезно травмировался. Ротань вызывал Александра еще во время подготовки к Евро, но в заявку он так и не попал.

Не стоит сбрасывать со счетов Павла Исенко из «Ворсклы». После продажи Ризныка в «Шахтер» именно Павел стал основным вратарем полтавчан. Правда, ему подписали хорошего конкурента – Даниила Ермолова, который вторую часть сезона играл за «Металлист».

Старая-новая защита

Позиция правого защитника была проблемной в прошлом отборе. Здесь начал играть Сыч, который на этой позиции начал реализовывать себя в «Рухе». Сейчас Алексей уже не проходит по возрасту. Наиболее реальным кандидатом является его одноклубник Виталий Роман, уже активно играющий на уровне УПЛ. Не стоит забывать о еще одном «руховце» с опытом выступлений в УПЛ – Андрее Кителе.

Из прошлого отбора переходят Даниил Скорко и Дмитрий Капинус. Первый подавал большие надежды в Академии «Динамо», но потом не пошло. Сейчас есть шансы заиграть в «Александрии» после ухода из клуба Мирошниченко. У Капинуса нет определенности с клубом. Прошлый сезон провел в «Металлисте 1925», но там мало играл весной из-за травмы. Права на игрока принадлежат «Шахтеру». Нужна игровая практика.

Возможно, тренерский штаб обратит внимание на сына Олега Гусева – Алексея, который является одним из лидеров сборной Украины 2005 года и сильно играет за юношескую команду «Динамо». Это при условии, если на этой позиции будут проблемы со старшими футболистами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Вивчаренко

На противоположном фланге есть все шансы остаться основным защитником у Вивчаренко. Только переход в национальную команду может привести к потере игрока для молодежной сборной. Альтернативой Косте станет игрок 2004 года Андрей Булеза. Он еще на год продлил аренду в «Минай», где провел вторую часть прошлого сезона.

На вызов может рассчитывать защитник «Ворсклы» Илья Крупский, начавший сезон в основе первой команды. Он может сыграть на обоих флангах защиты. Вызов в «молодежку» будет зависеть только от стабильности игровой практики.

В центре обороны с количеством проблем не будет. Переходят в новый отбор Арсений Батагов, Владимир Салюк и Антон Боль. Первые двое играли на Евро-2023. Думаю, что у них есть хорошие шансы создать пару в центре обороны. Антон немного играл в квалификации прошедшего отбора. Сейчас у Боля все шансы на игровую практику во время аренды в «Зарю». Арсений являлся основным защитником команды Ротаня. А Владимир показал значительный прогресс в «Черноморце» и поехал на Евро.

Добавляем сюда еще одного динамовца Максима Дячука. Правда, непонятно, будет ли у него стабильная практика в следующем сезоне.

Большой выбор защитников из «Руха», которые уже понюхали пороха УПЛ – Дидык, Слюсарь, Слюбик, Холод.

Если защитники «Шахтера» Удод, Фарина, Козик получат игровую практику, то будут в обойме «молодежки». Шансы есть у другого защитника «Шахтера» Савченко, который сейчас играет на правах аренды за «Александрию».

Новая середина поля

Здесь будет полная перестройка – Бондаренко и Крыськив уже отпадают по возрасту. Судаков – уже игрок первой сборной. По Бражко все будет определяться, учитывая игровую практику в «Динамо». В лучшем случае останется только динамовец.

На первые роли должны выйти Валентин Рубчинский и Марко Сапуга. Первый уже второй сезон стабильно играет за «Днепр-1». Второму выдают большие авансы и он фактически является одним из доступных разрушителей.

В «Рухе» еще есть Денис Пидгурский, который также уже заиграл на уровне первой команды и был одним из стержневых игроков U-19, в том числе, в Юношеской Лиге УЕФА.

Конкуренцию в опорной зоне должен составить Александр Яцык, имеющий все шансы постоянно играть за «Зарю». «Горняки» Лосенко, Глущенко и Сигеев. Сюда также можно отнести Кучерявого, строящего свою карьеру в Шотландии. В Чехии уже за первую команду «Слована» играет Варфоломеев.

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

Ключевую роль в плане креатива будет играть представитель АПЛ Егор Ярмолюк. Хоть он и 2004 года рождения. На позицию атакующего полузащитника также будут претендовать Очеретько и Царенко. Здесь также многое зависит от стабильности игровой практики.

Недостаточно вингеров

Из прошлого отбора идут дальше Богдан Вьюнник и Максим Брагару. У Богдана сейчас есть шансы закрепиться в первой команде «Шахтера», а позиции Максима в «Черноморце» остаются крепкими.

Хорошие шансы у динамовца Волошина, уже играющего за первую команду «Динамо». Правда, пока у Назара только роль игрока ротации.

За сборную 2003 года хорошо себя проявлял Микитишин. В прошлом сезоне он был одним из лидеров «Кривбасса». Здесь нужно определиться с новым клубом. Первой команде «Шахтера» он не нужен.

Игровое время в следующем сезоне будет иметь игрок «Руха» Илья Квасница. Команда из Львова сознательно отказалась от усиления состава, чтобы дать шансы своим игрокам.

Нужно следить за карьерой Максима Хланя. Непонятно, как завершатся его разборки с «Зарей» по контракту. Если Максим выйдет сухим из воды из этой ситуации и будет играть, то должен быть в обойме.

Возможны проблемы с форвардами

Остается Владислав Ванат. Непонятно, будут ли его приглашать в национальную команду, при наличии Довбика и Яремчука.

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Если не будет нападающего «Динамо», то выходит полная неопределенность. Здесь может сыграть Вьюнник, но Богдан больше игрок, умеющий атаковать из глубины, а не на острие атаки.

В свое время большие надежды подавал Даниил Гончарук из «Шахтера». После войны он очутился в Испании. Там себя не смог найти и летом стал игроком «Кривбасса». Возможно, Вернидуб сможет реанимировать его карьеру.

В прошлом сезоне много забивал за юношескую команду «Шахтера» Владислав Погорелый. Он весной набрался опыта в «Заре». Стоит посмотреть, как у него будет с игровой практикой в «Александрии».

Неплохо себя показывает в «Оболони» форвард Игорь Краснопер. Выход в УПЛ «пивоваров» даст ему шансы претендовать на молодежную сборную Украины.

Наконец, должен оправдывать авансы Даниэль Кивинда. Но для того чтобы претендовать на «молодежку», нужно быть здоровым, а не постоянно травмированным. Пока история с Даниэлем больше похожа на историю Супряги, когда у быстрого нападающего оказалось много травм.

Ориентировочный состав молодежной сборной Украины нового созыва:

Сергей ТИЩЕНКО