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  4. Хавбек Руха: «Матч с Колосом – очень важный и непростой»
Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 13:10 |
120
0

Хавбек Руха: «Матч с Колосом – очень важный и непростой»

Эдсон Фернандо – о центральном матче тура УПЛ

18 августа 2023, 13:10 |
120
0
Хавбек Руха: «Матч с Колосом – очень важный и непростой»
ФК Рух. Эдсон Фернандо

Бразильский легионер «Руха» Эдсон Фернандо поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ против «Колоса» (19 августа, 19:00):

«Нас ждет очень важный и непростой матч против «Колоса». Но вся команда готова к этой игре. «Колос» сейчас занимает второе место в УПЛ и демонстрирует хорошую игру. Соперник обычно играет через длинные передачи, активно борется за подборы.

Но мы будем играть дома и наша команда в хорошей форме, поэтому я надеюсь на положительный для нас результат. Мы изучаем соперника и знаем, что должны показать на поле и что от нас требует тренер».

Напомним, на данный момент «Рух» и «Колос» занимают первое и второе места в УПЛ соответственно.

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Рух Львов Рух - Колос Эдсон Фернандо Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка
Источник ФК Рух Львов
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