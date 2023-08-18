Хавбек Руха: «Матч с Колосом – очень важный и непростой»
Эдсон Фернандо – о центральном матче тура УПЛ
Бразильский легионер «Руха» Эдсон Фернандо поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ против «Колоса» (19 августа, 19:00):
«Нас ждет очень важный и непростой матч против «Колоса». Но вся команда готова к этой игре. «Колос» сейчас занимает второе место в УПЛ и демонстрирует хорошую игру. Соперник обычно играет через длинные передачи, активно борется за подборы.
Но мы будем играть дома и наша команда в хорошей форме, поэтому я надеюсь на положительный для нас результат. Мы изучаем соперника и знаем, что должны показать на поле и что от нас требует тренер».
Напомним, на данный момент «Рух» и «Колос» занимают первое и второе места в УПЛ соответственно.
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