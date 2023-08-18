ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил нового партнера в Челси

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании бельгийского опорного полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавии.

Сумма трансфера 19-летнего таланта составит 60 миллионов фунтов стерлингов, из которых 7 миллионов – это возможные бонусы. Сам игрок подписал привычный для «Челси» долгосрочный контракт до 2030 года.

Ромео Лавия присоединился к «Саутгемптону» год назад за 12 миллионов евро. В этой сделке было включено условие, по которому «Манчестер Сити» получит 20% от последующей перепродажи игрока.

У игрока сборной Бельгии всего 37 матчей на взрослом уровне: 34 за «Саутгемптон», 2 за «Ман Сити» и 1 за свою национальную сборную.