ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил нового партнера в Челси
Ромео Лавия перешел в лондонский клуб
Лондонский «Челси» официально объявил о подписании бельгийского опорного полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавии.
Сумма трансфера 19-летнего таланта составит 60 миллионов фунтов стерлингов, из которых 7 миллионов – это возможные бонусы. Сам игрок подписал привычный для «Челси» долгосрочный контракт до 2030 года.
Ромео Лавия присоединился к «Саутгемптону» год назад за 12 миллионов евро. В этой сделке было включено условие, по которому «Манчестер Сити» получит 20% от последующей перепродажи игрока.
У игрока сборной Бельгии всего 37 матчей на взрослом уровне: 34 за «Саутгемптон», 2 за «Ман Сити» и 1 за свою национальную сборную.
Introducing a new Blue! 🔵 pic.twitter.com/vdHynMOMti— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2023
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