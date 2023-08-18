Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил нового партнера в Челси
Англия
18 августа 2023, 12:17 |
1248
4

ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил нового партнера в Челси

Ромео Лавия перешел в лондонский клуб

18 августа 2023, 12:17 |
1248
4
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил нового партнера в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромео Лавия

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании бельгийского опорного полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавии.

Сумма трансфера 19-летнего таланта составит 60 миллионов фунтов стерлингов, из которых 7 миллионов – это возможные бонусы. Сам игрок подписал привычный для «Челси» долгосрочный контракт до 2030 года.

Ромео Лавия присоединился к «Саутгемптону» год назад за 12 миллионов евро. В этой сделке было включено условие, по которому «Манчестер Сити» получит 20% от последующей перепродажи игрока.

У игрока сборной Бельгии всего 37 матчей на взрослом уровне: 34 за «Саутгемптон», 2 за «Ман Сити» и 1 за свою национальную сборную.

По теме:
Скандальный хавбек, которого отчислили из Ворсклы, перешел в Корк Сити
Челси продаст партнера по флангу Мудрика
ОФИЦИАЛЬНО. Лутон подписал экс-вратаря сборной Нидерландов
Ромео Лавия Челси Саутгемптон трансферы трансферы АПЛ Манчестер Сити
Источник ФК Челси
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда
Футбол | 18 августа 2023, 05:55 5
Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда
Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда

17 августа состоялись поединки 3-го раунда квалификации третьего еврокубка

ВИДЕО. Первый гол Мареза помог Аль-Ахли выиграть во 2-м туре чемпионата
Футбол | 18 августа 2023, 12:17 0
ВИДЕО. Первый гол Мареза помог Аль-Ахли выиграть во 2-м туре чемпионата
ВИДЕО. Первый гол Мареза помог Аль-Ахли выиграть во 2-м туре чемпионата

Саудовский «Аль-Ахли» в гостях выиграл у команды «Аль-Халидж»

Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Футбол | 18.08.2023, 11:42
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
Футбол | 17.08.2023, 23:12
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
Футбол | 17.08.2023, 22:48
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
Ну скорее всего получил партнёра по скамейке запасных.Врядли Челси будет играть играть с двумя опорниками.А Кайседо явно в фаворе будет 
Ответить
0
vitaha33
60 млн за ноунейма, і 70млн за Мудрика, який має скіли, присутні в парлчки футболістів у світі... Тепер я розумію ниття Палкіна, що вони продешевили...
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Динамо отыграло гандикап в Бухаресте. Караваев спас от вылета
ВИДЕО. Динамо отыграло гандикап в Бухаресте. Караваев спас от вылета
17.08.2023, 21:49
Футбол
Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций
Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций
17.08.2023, 23:12 14
Футбол
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
17.08.2023, 07:20 3
Теннис
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
16.08.2023, 23:40 1
Футбол
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
17.08.2023, 23:00 7
Футбол
Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
17.08.2023, 23:59
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
18.08.2023, 00:59 4
Футбол
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
16.08.2023, 08:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем