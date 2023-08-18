ФОТО. Непривычные цвета. Арсенал презентовал третью форму
«Канониры» будут играть в зелено-синем
Лондонский «Арсенал» вместе со своим техническим партнером, немецкой компанией «Adidas», презентовал третий комплект формы на сезон 2023/2024.
Он выполнен в непривычных для клуба зелено-синем цветах с белыми элементами. Отметим, что украинский полузащитник «Канониров» Александр Зинченко в презентации участия не принимал.
Выйти на поле в новой форме «Арсенал» может уже в понедельник, 21 августа. В это день команда Микеля Артеты во втором туре АПЛ на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».
Ранее о завершении карьеры объявила легенда «Арсенала» Тео Уолкотт.
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