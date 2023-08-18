Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
Алькарас выиграл у Пола, Джокович в 19-й раз обыграл Монфиса
В ночь на 18 августа состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Цинциннати (США).
Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) в трех сетах обыграл американца Томми Пола, которому неделей ранее уступил на Мастерсе в Торонто.
Вторая ракетка мира Новак Джокович в 19-й раз обыграл француза Гаэля Монфиса.
Хуберт Хуркач выбил Стефаноса Циципаса, а Александр Зверев обыграл Даниила Медведева.
АТР 1000 Цинциннати. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [14] – 7:6 (8:6), 6:7 (0:7), 6:3
Стэн Вавринка [WC] – Макс Перселл [Q] – 4:6, 2:6
Стефанос Циципас [4] – Хуберт Хуркач – 3:6, 4:6
Алексей Попырин [LL] – Эмиль Руусувуори – 6:2, 1:6, 6:3
Нижняя часть сетки
Маккензи Макдональд [WC] – Адриан Маннарино – 4:6, 0:3, RET., Макдональд
Александр Зверев [16] – Даниил Медведев [3] – 6:4, 5:7, 6:4
Душан Лайович [Q] – Тэйлор Фритц [9] – 0:5, RET., Лайович
Гаэль Монфис [PR] – Новак Джокович [2] – 3:6, 2:6
АТР 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Макс Перселл [Q]
Хуберт Хуркач – Алексей Попырин [LL]
Нижняя часть сетки
Адриан Маннарино – Александр Зверев [16]
Тэйлор Фритц [9] – Новак Джокович [2]
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