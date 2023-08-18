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  4. Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
ATP
18 августа 2023, 09:15 |
321
0

Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати

Алькарас выиграл у Пола, Джокович в 19-й раз обыграл Монфиса

18 августа 2023, 09:15 |
321
0
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 18 августа состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Цинциннати (США).

Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) в трех сетах обыграл американца Томми Пола, которому неделей ранее уступил на Мастерсе в Торонто.

Вторая ракетка мира Новак Джокович в 19-й раз обыграл француза Гаэля Монфиса.

Хуберт Хуркач выбил Стефаноса Циципаса, а Александр Зверев обыграл Даниила Медведева.

АТР 1000 Цинциннати. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [14] – 7:6 (8:6), 6:7 (0:7), 6:3
Стэн Вавринка [WC] – Макс Перселл [Q] – 4:6, 2:6

Стефанос Циципас [4] – Хуберт Хуркач – 3:6, 4:6
Алексей Попырин [LL] – Эмиль Руусувуори – 6:2, 1:6, 6:3

Нижняя часть сетки

Маккензи Макдональд [WC] – Адриан Маннарино – 4:6, 0:3, RET., Макдональд
Александр Зверев [16] – Даниил Медведев [3] – 6:4, 5:7, 6:4

Душан Лайович [Q] – Тэйлор Фритц [9] – 0:5, RET., Лайович
Гаэль Монфис [PR] – Новак Джокович [2] – 3:6, 2:6

АТР 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Макс Перселл [Q]
Хуберт Хуркач – Алексей Попырин [LL]

Нижняя часть сетки

Адриан Маннарино – Александр Зверев [16]
Тэйлор Фритц [9] – Новак Джокович [2]

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ATP Цинциннати Гаэль Монфис Душан Лайович Адриан Маннарино Стэн Вавринка Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Стефанос Циципас Томми Пол Маккензи Макдональд Новак Джокович Хуберт Хуркач Алексей Попырин Макс Перселл Карлос Алькарас (теннисист) Эмиль Руусувуори
Источник Sport.ua
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