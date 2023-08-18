Камбек Свентек, вылет Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки в Цинциннати

В ночь на 18 августа состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США).

Первая ракетка мира Ига Свентек в трех сетах обыграла китаянку Чжэн Циньвень, проиграв первый сет. Далее полька сыграет против победительницы Уимблдона-2023 Маркеты Вондроушовой, которая выиграла у Слоан Стивенс.

Обидчица Ангелины Калининой Онс Жабер на отказе прошла Донну Векич. В четвертьфинале представительница Туниса встретится со 2-й сеяной соревнований Ариной Соболенко.

4-я ракетка мира Елена Рыбакина выиграла первую партию у Жасмин Паолини, однако при счете 2:5 во втором сете снялась с матча.

WTA 1000 Цинциннати. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Чжэн Циньвень – 3:6, 6:1, 6:1

Маркета Вондроушова [10] – Слоан Стивенс – 7:5, 6:3

Елена Рыбакина [4] – Жасмин Паолини – 6:2, 2:5, RET., Рыбакина

Линда Носкова [Q] – Кори Гауфф [7] – 4:6, 0:6

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [8] – Каролина Мухова – 3:6, 6:2, 3:6

Мария Боузкова – Джессика Пегула [3] – 6:4, 6:0

Онс Жабер [5] – Донна Векич – 5:2, RET., Векич

Дарья Касаткина [14] – Арина Соболенко [2] – 3:6, 3:6

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Маркета Вондроушова [10]

Жасмин Паолини – Кори Гауфф [7]

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Мария Боузкова

Онс Жабер [5] – Арина Соболенко [2]