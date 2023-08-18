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WTA
18 августа 2023, 08:30 | Обновлено 18 августа 2023, 08:33
950
0

Камбек Свентек, вылет Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки в Цинциннати

Ига в третьем раунде обыграла Чжэн Циньвень

18 августа 2023, 08:30 | Обновлено 18 августа 2023, 08:33
950
0
Камбек Свентек, вылет Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 18 августа состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США).

Первая ракетка мира Ига Свентек в трех сетах обыграла китаянку Чжэн Циньвень, проиграв первый сет. Далее полька сыграет против победительницы Уимблдона-2023 Маркеты Вондроушовой, которая выиграла у Слоан Стивенс.

Обидчица Ангелины Калининой Онс Жабер на отказе прошла Донну Векич. В четвертьфинале представительница Туниса встретится со 2-й сеяной соревнований Ариной Соболенко.

4-я ракетка мира Елена Рыбакина выиграла первую партию у Жасмин Паолини, однако при счете 2:5 во втором сете снялась с матча.

WTA 1000 Цинциннати. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Чжэн Циньвень – 3:6, 6:1, 6:1
Маркета Вондроушова [10] – Слоан Стивенс – 7:5, 6:3

Елена Рыбакина [4] – Жасмин Паолини – 6:2, 2:5, RET., Рыбакина
Линда Носкова [Q] – Кори Гауфф [7] – 4:6, 0:6

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [8] – Каролина Мухова – 3:6, 6:2, 3:6
Мария Боузкова – Джессика Пегула [3] – 6:4, 6:0

Онс Жабер [5] – Донна Векич – 5:2, RET., Векич
Дарья Касаткина [14] – Арина Соболенко [2] – 3:6, 3:6

WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Маркета Вондроушова [10]
Жасмин Паолини – Кори Гауфф [7]

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Мария Боузкова
Онс Жабер [5] – Арина Соболенко [2]

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WTA Цинциннати Слоан Стивенс Донна Векич Джессика Пегула Дарья Касаткина Мария Саккари Арина Соболенко Елена Рыбакина Маркета Вондроушова Кори Гауфф Мария Боузкова Каролина Мухова Ига Свёнтек Онс Жабер Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Линда Носкова
Источник Sport.ua
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