Камбек Свентек, вылет Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки в Цинциннати
Ига в третьем раунде обыграла Чжэн Циньвень
В ночь на 18 августа состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США).
Первая ракетка мира Ига Свентек в трех сетах обыграла китаянку Чжэн Циньвень, проиграв первый сет. Далее полька сыграет против победительницы Уимблдона-2023 Маркеты Вондроушовой, которая выиграла у Слоан Стивенс.
Обидчица Ангелины Калининой Онс Жабер на отказе прошла Донну Векич. В четвертьфинале представительница Туниса встретится со 2-й сеяной соревнований Ариной Соболенко.
4-я ракетка мира Елена Рыбакина выиграла первую партию у Жасмин Паолини, однако при счете 2:5 во втором сете снялась с матча.
WTA 1000 Цинциннати. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Чжэн Циньвень – 3:6, 6:1, 6:1
Маркета Вондроушова [10] – Слоан Стивенс – 7:5, 6:3
Елена Рыбакина [4] – Жасмин Паолини – 6:2, 2:5, RET., Рыбакина
Линда Носкова [Q] – Кори Гауфф [7] – 4:6, 0:6
Нижняя часть сетки
Мария Саккари [8] – Каролина Мухова – 3:6, 6:2, 3:6
Мария Боузкова – Джессика Пегула [3] – 6:4, 6:0
Онс Жабер [5] – Донна Векич – 5:2, RET., Векич
Дарья Касаткина [14] – Арина Соболенко [2] – 3:6, 3:6
WTA 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Маркета Вондроушова [10]
Жасмин Паолини – Кори Гауфф [7]
Нижняя часть сетки
Каролина Мухова – Мария Боузкова
Онс Жабер [5] – Арина Соболенко [2]
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