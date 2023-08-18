19-е поражение. Муж Свитолиной Монфис уступил Джоковичу в Цинциннати

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 211) завершил выступления на хардовом турнире серии АТР 1000 в Цинциннати (США).

В 1/8 финала Мастерса француз в двух сетах разгромно уступил второй ракетке мира Новаку Джоковичу (Сербия) за 1 час и 9 минут.

АТР 1000 Цинциннати. Хард. 1/8 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Новак Джокович (Сербия) [2] – 3:6, 2:6

Это была 19-я встреча теннисистов. Монфис проиграл все поединки.

В следующем раунде турнира Джокович сыграет против Тейлора Фритца.