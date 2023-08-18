СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 августа

В пятницу, 18 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 ЛНЗ Черкассы – Полесье

3.34 – 3.15 – 2.33

19:00 Заря – Александрия

2.50 – 3.15 – 3.00

21:30 Вердер – Бавария

8.85 – 6.63 – 1.33

21:45 Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед

1.91 – 3.64 – 4.60

ТЕННИС

22:00 Карлос Алькарас – Макс Перселл

1.07 – 8.70