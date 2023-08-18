Другие новости18 августа 2023, 07:35 |
113
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 августа
Важные события во всех видах спорта
18 августа 2023, 07:35 |
113
0
В пятницу, 18 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 ЛНЗ Черкассы – Полесье
19:00 Заря – Александрия
21:30 Вердер – Бавария
21:45 Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед
ТЕННИС
22:00 Карлос Алькарас – Макс Перселл
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 августа 2023, 22:48 122
Киевляне вышли в решающий раунд квалификации Лиги конференций
Футбол | 17 августа 2023, 23:12 10
Украинский клуб будет дважды играть в Словакии, чтобы заполучить евроосень?
Футбол | 17.08.2023, 13:22
Футбол | 18.08.2023, 00:23
Футбол | 18.08.2023, 01:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.08.2023, 23:00 6
16.08.2023, 17:19 6
17.08.2023, 23:59
16.08.2023, 23:40 1
17.08.2023, 14:24 3
18.08.2023, 01:01 2
17.08.2023, 09:38 6
16.08.2023, 09:41 2