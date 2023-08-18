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18 августа 2023, 07:35 |
113
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 августа

Важные события во всех видах спорта

18 августа 2023, 07:35 |
113
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 августа
ФК Полесье

В пятницу, 18 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 ЛНЗ Черкассы – Полесье

Favbet 3.34 – 3.15 – 2.33

19:00 Заря – Александрия

Favbet 2.50 – 3.15 – 3.00

21:30 Вердер – Бавария

Favbet 8.85 – 6.63 – 1.33

21:45 Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед

Favbet 1.91 – 3.64 – 4.60

ТЕННИС

22:00 Карлос Алькарас – Макс Перселл

Favbet 1.07 – 8.70

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Источник Sport.ua
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