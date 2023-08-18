Мудрик и Челси надолго остались без вожака
Капитан «пенсионеров» Рис Джеймс угодил в лазарет
В ходе тренировочного процесса в лондонском «Челси» повреждения получили защитники Рис Джеймс, который является новым капитаном команды, и Трево Чалоба.
Джеймс получил травму бедра и, согласно предварительной информации, выпал из обоймы команды на несколько месяцев. Травма у Чалобы менее серьезная, поэтому его реабилитация может занять примерно 1 месяц.
В прошедшее летнее межсезонье Рис Джеймс получил в лондонском клубе капитанскую повязку. Он, а также Трево Чалоба, являются воспитанниками академии «Челси».
В сезоне-2022/2023 Джеймс провел за «синих» 24 матча, забил два гола и сделал два ассиста. На счету Чалобы 33 игры без результативных действий.
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