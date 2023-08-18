Киченок завершила выступления в паре на турнире в Цинциннати
Людмила в дуэте с Аленой Остапенко оступились во втором круге
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на крупном турнире WTA 1000 в Цинциннати.
Во втором раунде украинка в паре с Аленой Остапенко из Латвии сошлась на корте с американским тандемом Алиша Паркс / Тейлор Таунсенд и потерпела поражение за 1 час 28 минут в двух сетах.
WTA 1000 Цинциннати. Пары. Второй круг
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) -– Алиша Паркс / Тейлор Таунсенд (США) – 6:7 (4:7), 1:6
Пара Паркс / Таусенд после победы над украинско-латвийским дуэтом сыграет в третьем круге с парой в составе американки Дезери Кравчик и Деми Схурс из Нидерландов.
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