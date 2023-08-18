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WTA
18 августа 2023, 02:02 | Обновлено 18 августа 2023, 02:12
34
0

Киченок завершила выступления в паре на турнире в Цинциннати

Людмила в дуэте с Аленой Остапенко оступились во втором круге

18 августа 2023, 02:02 | Обновлено 18 августа 2023, 02:12
34
0
Киченок завершила выступления в паре на турнире в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок (слева) и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на крупном турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Во втором раунде украинка в паре с Аленой Остапенко из Латвии сошлась на корте с американским тандемом Алиша Паркс / Тейлор Таунсенд и потерпела поражение за 1 час 28 минут в двух сетах.

WTA 1000 Цинциннати. Пары. Второй круг

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) -– Алиша Паркс / Тейлор Таунсенд (США) – 6:7 (4:7), 1:6

Пара Паркс / Таусенд после победы над украинско-латвийским дуэтом сыграет в третьем круге с парой в составе американки Дезери Кравчик и Деми Схурс из Нидерландов.

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WTA Цинциннати Людмила Киченок Алена Остапенко Алиша Паркс Тейлор Таунсенд
Источник Sport.ua
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