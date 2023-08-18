Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК
«Заря», «Днепр-1» и «Динамо» уже знают, к кому готовиться
Луганская «Заря», «Днепр-1» и киевское «Динамо» после матчей 3-го квалификационного раунда в Лиге Европы и в Лиге конференций узнали своих соперников по стадии плей-офф евротурниров.
«Заря» в плей-офф Лиги Европы сыграет с чешской «Славией» из Праги, которая оставила за бортом розыгрыша «Днепр-1».
«Днепр-1», в свою очередь, в плей-офф Лиги конференций померится силами со словацким «Спартаком» из Трнавы.
Киевское «Динамо» на той же стадии Лиги конференций ждут матчи с турецким «Бешикташем».
Первые игры в парах будут сыграны 24 августа.
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