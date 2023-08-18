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Лига Европы
18 августа 2023, 01:41 | Обновлено 18 августа 2023, 01:44
727
0

Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК

«Заря», «Днепр-1» и «Динамо» уже знают, к кому готовиться

18 августа 2023, 01:41 | Обновлено 18 августа 2023, 01:44
727
0
Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК
UEFA

Луганская «Заря», «Днепр-1» и киевское «Динамо» после матчей 3-го квалификационного раунда в Лиге Европы и в Лиге конференций узнали своих соперников по стадии плей-офф евротурниров.

«Заря» в плей-офф Лиги Европы сыграет с чешской «Славией» из Праги, которая оставила за бортом розыгрыша «Днепр-1».

«Днепр-1», в свою очередь, в плей-офф Лиги конференций померится силами со словацким «Спартаком» из Трнавы.

Киевское «Динамо» на той же стадии Лиги конференций ждут матчи с турецким «Бешикташем».

Первые игры в парах будут сыграны 24 августа.

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Лига Европы Лига конференций Заря Луганск Днепр-1 Динамо Киев Спартак Трнава Славия Прага Бешикташ
Источник Sport.ua
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