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Лига конференций
18 августа 2023, 00:49 | Обновлено 18 августа 2023, 00:55
114
0

Первый мяч в Лиге конференций Динамо забило позже, чем в других еврокубках

Голевой счет киевлян на 135-й минуте открыл Назар Волошин

18 августа 2023, 00:49 | Обновлено 18 августа 2023, 00:55
114
0
Первый мяч в Лиге конференций Динамо забило позже, чем в других еврокубках
ФК Динамо

Премьерный мяч в Лиге конференций «Динамо» забило позже, чем в других еврокубковых турнирах. С учетом первого матча с «Арисом», проигранного со счетом 0:1, голевой счет киевлян Назар Волошин открыл лишь на 135-й минуте.

Ранее больше всего времени на первое взятие ворот бело-синим понадобилось в Суперкубке УЕФА - 66 минут. Между тем более продолжительные стартовые безголевые серии динамовцы имели только в сезонах 2021/22, 2011/12, 2022/23, а также 1983/84, в котором киевляне и вовсе обошлись без забитых мячей в двух играх с французским «Лавалем» в 1/32-й Кубка УЕФА.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы «Динамо» в еврокубковых турнирах

Турнир

Дата

Автор гола

Соперник

Минута*

Счет

Кубок кубков

02.09.1965

Андрей БИБА

Колрейн

14'

6:1 (г)

Кубок чемпионов

20.09.1967

Анатолий ПУЗАЧ

Селтик

3'

2:1 (г)

Кубок УЕФА

19.09.1973

Виктор КОНДРАТОВ

Фредрикстад

6'

1:0 (г)

Суперкубок УЕФА

09.09.1975

Олег БЛОХИН

Бавария

66'

1:0 (г)

Лига чемпионов

15.09.1993

Павел ШКАПЕНКО

Барселона

6'

3:1 (д)

Лига Европы

16.09.2010

Артем МИЛЕВСКИЙ

БАТЭ

34'

2:2 (д)

Лига конференций

17.08.2023

Назар ВОЛОШИН

Арис

135'

2:1 (д)

* от начала первого матча.

Самые поздние премьерные голы «Динамо» в еврокубковых сезонах

Сезон

Ранг

Стадия

Автор гола

Соперник

Минута*

Счет

2021/22

ЛЧ

ГТ

Денис ГАРМАШ

Бавария

430'

1:2 (д)

2011/12

ЛЧ

КР3

Олег ГУСЕВ

Рубин

182'

1:2 (г)

2022/23

ЛЧ

КР2

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Фенербахче

147'

2:1 (г)

2023/24

ЛК

КР3

Назар ВОЛОШИН

Арис

135'

2:1 (д)

1994/95

ЛЧ

ПР

Сергей СКАЧЕНКО

Силькеборг

112'

3:1 (д)

1996/97

ЛЧ

ПР

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Рапид В

96'

2:4 (д)

2019/20

ЛЧ

КР3

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Брюгге

96'

3:3 (д)

1972/73

КЧ

1/16

Анатолий ПУЗАЧ

Сваровски-Ваккер

89'

1:0 (г_

1982/83

КЧ

1/16

Хайнц ХЕРМАНН**

Грассхоппер

83'

1:0 (г)

1985/86

КК

1/16

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Утрехт

83'

1:2 (г)

* от начала первого матча; ** автогол.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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