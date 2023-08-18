Первый мяч в Лиге конференций Динамо забило позже, чем в других еврокубках
Голевой счет киевлян на 135-й минуте открыл Назар Волошин
Премьерный мяч в Лиге конференций «Динамо» забило позже, чем в других еврокубковых турнирах. С учетом первого матча с «Арисом», проигранного со счетом 0:1, голевой счет киевлян Назар Волошин открыл лишь на 135-й минуте.
Ранее больше всего времени на первое взятие ворот бело-синим понадобилось в Суперкубке УЕФА - 66 минут. Между тем более продолжительные стартовые безголевые серии динамовцы имели только в сезонах 2021/22, 2011/12, 2022/23, а также 1983/84, в котором киевляне и вовсе обошлись без забитых мячей в двух играх с французским «Лавалем» в 1/32-й Кубка УЕФА.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные голы «Динамо» в еврокубковых турнирах
|
Турнир
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута*
|
Счет
|
Кубок кубков
|
02.09.1965
|
Андрей БИБА
|
Колрейн
|
14'
|
6:1 (г)
|
Кубок чемпионов
|
20.09.1967
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Селтик
|
3'
|
2:1 (г)
|
Кубок УЕФА
|
19.09.1973
|
Виктор КОНДРАТОВ
|
Фредрикстад
|
6'
|
1:0 (г)
|
Суперкубок УЕФА
|
09.09.1975
|
Олег БЛОХИН
|
Бавария
|
66'
|
1:0 (г)
|
Лига чемпионов
|
15.09.1993
|
Павел ШКАПЕНКО
|
Барселона
|
6'
|
3:1 (д)
|
Лига Европы
|
16.09.2010
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
БАТЭ
|
34'
|
2:2 (д)
|
Лига конференций
|
17.08.2023
|
Назар ВОЛОШИН
|
Арис
|
135'
|
2:1 (д)
* от начала первого матча.
Самые поздние премьерные голы «Динамо» в еврокубковых сезонах
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута*
|
Счет
|
2021/22
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Денис ГАРМАШ
|
Бавария
|
430'
|
1:2 (д)
|
2011/12
|
ЛЧ
|
КР3
|
Олег ГУСЕВ
|
Рубин
|
182'
|
1:2 (г)
|
2022/23
|
ЛЧ
|
КР2
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Фенербахче
|
147'
|
2:1 (г)
|
2023/24
|
ЛК
|
КР3
|
Назар ВОЛОШИН
|
Арис
|
135'
|
2:1 (д)
|
1994/95
|
ЛЧ
|
ПР
|
Сергей СКАЧЕНКО
|
Силькеборг
|
112'
|
3:1 (д)
|
1996/97
|
ЛЧ
|
ПР
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
Рапид В
|
96'
|
2:4 (д)
|
2019/20
|
ЛЧ
|
КР3
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Брюгге
|
96'
|
3:3 (д)
|
1972/73
|
КЧ
|
1/16
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Сваровски-Ваккер
|
89'
|
1:0 (г_
|
1982/83
|
КЧ
|
1/16
|
Хайнц ХЕРМАНН**
|
Грассхоппер
|
83'
|
1:0 (г)
|
1985/86
|
КК
|
1/16
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Утрехт
|
83'
|
1:2 (г)
* от начала первого матча; ** автогол.
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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