Первый мяч в Лиге конференций Динамо забило позже, чем в других еврокубках

Премьерный мяч в Лиге конференций «Динамо» забило позже, чем в других еврокубковых турнирах. С учетом первого матча с «Арисом», проигранного со счетом 0:1, голевой счет киевлян Назар Волошин открыл лишь на 135-й минуте.

Ранее больше всего времени на первое взятие ворот бело-синим понадобилось в Суперкубке УЕФА - 66 минут. Между тем более продолжительные стартовые безголевые серии динамовцы имели только в сезонах 2021/22, 2011/12, 2022/23, а также 1983/84, в котором киевляне и вовсе обошлись без забитых мячей в двух играх с французским «Лавалем» в 1/32-й Кубка УЕФА.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы «Динамо» в еврокубковых турнирах

Турнир Дата Автор гола Соперник Минута* Счет Кубок кубков 02.09.1965 Андрей БИБА Колрейн 14' 6:1 (г) Кубок чемпионов 20.09.1967 Анатолий ПУЗАЧ Селтик 3' 2:1 (г) Кубок УЕФА 19.09.1973 Виктор КОНДРАТОВ Фредрикстад 6' 1:0 (г) Суперкубок УЕФА 09.09.1975 Олег БЛОХИН Бавария 66' 1:0 (г) Лига чемпионов 15.09.1993 Павел ШКАПЕНКО Барселона 6' 3:1 (д) Лига Европы 16.09.2010 Артем МИЛЕВСКИЙ БАТЭ 34' 2:2 (д) Лига конференций 17.08.2023 Назар ВОЛОШИН Арис 135' 2:1 (д)

* от начала первого матча.

Самые поздние премьерные голы «Динамо» в еврокубковых сезонах

Сезон Ранг Стадия Автор гола Соперник Минута* Счет 2021/22 ЛЧ ГТ Денис ГАРМАШ Бавария 430' 1:2 (д) 2011/12 ЛЧ КР3 Олег ГУСЕВ Рубин 182' 1:2 (г) 2022/23 ЛЧ КР2 Виталий БУЯЛЬСКИЙ Фенербахче 147' 2:1 (г) 2023/24 ЛК КР3 Назар ВОЛОШИН Арис 135' 2:1 (д) 1994/95 ЛЧ ПР Сергей СКАЧЕНКО Силькеборг 112' 3:1 (д) 1996/97 ЛЧ ПР Юрий КАЛИТВИНЦЕВ Рапид В 96' 2:4 (д) 2019/20 ЛЧ КР3 Виталий БУЯЛЬСКИЙ Брюгге 96' 3:3 (д) 1972/73 КЧ 1/16 Анатолий ПУЗАЧ Сваровски-Ваккер 89' 1:0 (г_ 1982/83 КЧ 1/16 Хайнц ХЕРМАНН** Грассхоппер 83' 1:0 (г) 1985/86 КК 1/16 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Утрехт 83' 1:2 (г)

* от начала первого матча; ** автогол.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.