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Лига конференций
17 августа 2023, 22:57 | Обновлено 18 августа 2023, 00:04
33
0

Днепр-1 – Славия. Пресс-конференция Кучера. Смотреть онлайн. LIVE

17 августа в словацком Кошице прошел ответный матч 3-го раунда отбора

17 августа 2023, 22:57 | Обновлено 18 августа 2023, 00:04
33
0
Днепр-1 – Славия. Пресс-конференция Кучера. Смотреть онлайн. LIVE
СК Днепр-1. Александр Кучер

17 августа в 21:00 в словацком городе Кошице прошел первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вице-чемпион Украины «Днепр-1» сыграл вничью со «Славией»из Праги (1:1) и проиграл по суме двух матчей (0:3 в первой игре). Днепряне перешли в Лигу конференций.

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча днепрян Александра Кучера.

Днепр-1 – Славия. Пресс-конференция Кучера. Смотреть онлайн. LIVE

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Лига Европы Славия Прага Днепр-1 Днепр-1 - Славия смотреть онлайн пресс-конференция Александр Кучер
Источник Sport.ua
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