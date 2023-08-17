Лига конференций17 августа 2023, 22:57 | Обновлено 18 августа 2023, 00:04
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Днепр-1 – Славия. Пресс-конференция Кучера. Смотреть онлайн. LIVE
17 августа в словацком Кошице прошел ответный матч 3-го раунда отбора
17 августа 2023, 22:57 | Обновлено 18 августа 2023, 00:04
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17 августа в 21:00 в словацком городе Кошице прошел первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вице-чемпион Украины «Днепр-1» сыграл вничью со «Славией»из Праги (1:1) и проиграл по суме двух матчей (0:3 в первой игре). Днепряне перешли в Лигу конференций.
Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча днепрян Александра Кучера.
Днепр-1 – Славия. Пресс-конференция Кучера. Смотреть онлайн. LIVE
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