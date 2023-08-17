17 августа в 21:00 в словацком городе Кошице прошел первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

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Вице-чемпион Украины «Днепр-1» сыграл вничью со «Славией»из Праги (1:1) и проиграл по суме двух матчей (0:3 в первой игре). Днепряне перешли в Лигу конференций.

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча днепрян Александра Кучера.

Днепр-1 – Славия. Пресс-конференция Кучера. Смотреть онлайн. LIVE