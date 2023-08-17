ВИДЕО. Днепру-1 не везет. Славия сравняла счет в начале второго тайма

В четверг, 17 августа, в Кошице (Словакия) на поле местной футбольной арены проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором «Днепр-1» играет с пражской «Славией».

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Стартовый свисток 39-летнего арбитра Хесуса Хиль Мансано из Испании раздался в 21:00 по киевскому времени. В первой встрече команд со счетом 3:0 на своем поле победила «Славия».

Днепру-1 не везет. Славия сравняла счет начале второго тайма (1:1). Гол засчитан после просмотра VAR. Офсайда не было.

ГОЛ! 1:1. Вацлав Юречка, 52 мин.