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Лига Европы
17 августа 2023, 22:12 | Обновлено 17 августа 2023, 22:30
138
0

ВИДЕО. Рубчинский провел за Днепр-1 гол в раздевалку. Надо забивать еще два

В матче квалификации Лиги Европы «Днепр-1» играет с пражской «Славией»

17 августа 2023, 22:12 | Обновлено 17 августа 2023, 22:30
138
0
ВИДЕО. Рубчинский провел за Днепр-1 гол в раздевалку. Надо забивать еще два
FH

В четверг, 17 августа, в Кошице (Словакия) на поле местной футбольной арены проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором «Днепр-1» играет с пражской «Славией».

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Стартовый свисток 39-летнего арбитра Хесуса Хиль Мансано из Испании раздался в 21:00 по киевскому времени. В первой встрече команд со счетом 3:0 на своем поле победила «Славия».

Валентин Рубчинский провел для Днепра-1 гол в раздевалку. Днепрянам надо забивать еще два.

ГОЛ! 1:0. Рубчинський, 45+1 хв.

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Лига Европы Славия Прага Днепр-1 видео голов и обзор Днепр-1 - Славия Валентин Рубчинский
Источник Sport.ua
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