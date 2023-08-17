ВИДЕО. Рубчинский провел за Днепр-1 гол в раздевалку. Надо забивать еще два
В матче квалификации Лиги Европы «Днепр-1» играет с пражской «Славией»
В четверг, 17 августа, в Кошице (Словакия) на поле местной футбольной арены проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором «Днепр-1» играет с пражской «Славией».
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Стартовый свисток 39-летнего арбитра Хесуса Хиль Мансано из Испании раздался в 21:00 по киевскому времени. В первой встрече команд со счетом 3:0 на своем поле победила «Славия».
Валентин Рубчинский провел для Днепра-1 гол в раздевалку. Днепрянам надо забивать еще два.
ГОЛ! 1:0. Рубчинський, 45+1 хв.
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