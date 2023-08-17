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Лига конференций
17 августа 2023, 21:49 | Обновлено 17 августа 2023, 21:59
1637
0

ВИДЕО. Динамо отыграло гандикап в Бухаресте. Караваев спас от вылета

В матче 3-го раунда Лиги конференций будет дополнительное время

17 августа 2023, 21:49 | Обновлено 17 августа 2023, 21:59
1637
0
ВИДЕО. Динамо отыграло гандикап в Бухаресте. Караваев спас от вылета
FH

17 августа проходит ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» принимает «Арис».

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Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Арбитр из Австрии Себастьян Гисхамер дал стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.

В первом поединке «Арис» дома победил со счетом 1:0 благодаря спорному пенальти, который реализовал Луис Пальма.

Динамо отыграло гандикап в Бухаресте. Александр Караваев спас киевлян от вылета (2:1). Будет дополнительное время.

ГОЛ! 2:1. Александр Караваев, 85 мин.

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Динамо Киев Арис Салоники видео голов и обзор Лига конференций Динамо - Арис Александр Караваев
Источник Sport.ua
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