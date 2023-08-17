ВИДЕО. Назар Волошин сравнял счет. Динамо надо забивать еще один гол
Киевляне забили гол в раздевалку и вернулись в борьбу за выход в Q4 ЛК
17 августа проходит ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» принимает «Арис».
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Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Арбитр из Австрии Себастьян Гисхамер дал стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.
В первом поединке «Арис» дома победил со счетом 1:0 благодаря спорному пенальти, который реализовал Луис Пальма.
Во второй игре Арис вышел вперед. Назар Волошин сравнял счет (1:1). Динамо надо забивать еще один гол.
ГОЛ! 1:1. Назар Волошин, 45 мин.
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