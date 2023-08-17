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Лига конференций
17 августа 2023, 21:06 | Обновлено 17 августа 2023, 21:10
1952
0

ВИДЕО. Назар Волошин сравнял счет. Динамо надо забивать еще один гол

Киевляне забили гол в раздевалку и вернулись в борьбу за выход в Q4 ЛК

17 августа 2023, 21:06 | Обновлено 17 августа 2023, 21:10
1952
0
ВИДЕО. Назар Волошин сравнял счет. Динамо надо забивать еще один гол
FH

17 августа проходит ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» принимает «Арис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Арбитр из Австрии Себастьян Гисхамер дал стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.

В первом поединке «Арис» дома победил со счетом 1:0 благодаря спорному пенальти, который реализовал Луис Пальма.

Во второй игре Арис вышел вперед. Назар Волошин сравнял счет (1:1). Динамо надо забивать еще один гол.

ГОЛ! 1:1. Назар Волошин, 45 мин.

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Динамо Киев Арис Салоники видео голов и обзор Лига конференций Динамо - Арис Назар Волошин
Источник Sport.ua
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