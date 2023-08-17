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  4. Дуайт ЙОРК: «МЮ или Тоттенхэму стоит арендовать Лукаку»
Англия
17 августа 2023, 20:27 |
171
0

Дуайт ЙОРК: «МЮ или Тоттенхэму стоит арендовать Лукаку»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» верит в бельгийца

17 августа 2023, 20:27 |
171
0
Дуайт ЙОРК: «МЮ или Тоттенхэму стоит арендовать Лукаку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Экс-звезда АПЛ Дуайт Йорк считает, что «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэму» стоит арендовать Ромелу Лукаку, который оказался не нужен «Челси»:

«Ромелу Лукаку совершенно точно до сих пор достаточно хорош для клуба из первой шестерки. Думаю, «МЮ» или «Тоттенхэму» стоит оформить его краткосрочную аренду и платить ему часть зарплаты.

Что бы ни говорили про Лукаку, у него очень впечатляющая статистика, он не получает должного уважения. Если у вас есть заряженный Лукаку, который хочет за вас играть, то у вас есть игрок, способный приносить победы и создавать проблемы любому сопернику.

«МЮ» много потратил на Хойлунда, но если ты хочешь соревноваться с лучшими, то Лукаку – как раз тот игрок, который способен забить 15-20 голов за сезон, а это бесценно и встречается редко.

Лукаку всего 30 лет, он доказал свой бомбардирский уровень. Тот, кто возьмет его в краткосрочную аренду, поступит правильно».

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Дуайт Йорк Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Челси Ромелу Лукаку
Источник Metro
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