Германия17 августа 2023, 19:27 |
627
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Бавария решила не подписывать вратаря на замену Нойеру
Чемпионы Германии надеются на скорейшее возвращение ветерана
17 августа 2023, 19:27 |
627
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Недавно Мануэль Нойер перенес еще одну операцию на травмированной ноге, и она ускорила процесс восстановления 37-летнего ветерана. Руководство «Баварии» надеется на скорейшее возвращение основного голкипера и приняло решение не подписывать вратаря на замену ему.
Таким образом, «Бавария» начнет сезон с резервным вратарем Свеном Ульрайхом. Ранее «Баварии» не удалось подписать ни Кепу Аррисабалагу, ни Штефана Ортегу.
Напомним, Нойер сломал ногу в декабре прошлого года во время катания на горных лыжах.
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Комментарии 2
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Баварія починає стагнувати. Чудовий шанс для РБ чи БД перервати чемпіонський стрік мюнхенців.
Толку, ему 37 уже. Должны были подписать кого то молодого
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