Бавария решила не подписывать вратаря на замену Нойеру

Недавно Мануэль Нойер перенес еще одну операцию на травмированной ноге, и она ускорила процесс восстановления 37-летнего ветерана. Руководство «Баварии» надеется на скорейшее возвращение основного голкипера и приняло решение не подписывать вратаря на замену ему.

Таким образом, «Бавария» начнет сезон с резервным вратарем Свеном Ульрайхом. Ранее «Баварии» не удалось подписать ни Кепу Аррисабалагу, ни Штефана Ортегу.

Напомним, Нойер сломал ногу в декабре прошлого года во время катания на горных лыжах.