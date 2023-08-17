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  4. Бавария решила не подписывать вратаря на замену Нойеру
Германия
17 августа 2023, 19:27 |
627
2

Бавария решила не подписывать вратаря на замену Нойеру

Чемпионы Германии надеются на скорейшее возвращение ветерана

17 августа 2023, 19:27 |
627
2
Бавария решила не подписывать вратаря на замену Нойеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Недавно Мануэль Нойер перенес еще одну операцию на травмированной ноге, и она ускорила процесс восстановления 37-летнего ветерана. Руководство «Баварии» надеется на скорейшее возвращение основного голкипера и приняло решение не подписывать вратаря на замену ему.

Таким образом, «Бавария» начнет сезон с резервным вратарем Свеном Ульрайхом. Ранее «Баварии» не удалось подписать ни Кепу Аррисабалагу, ни Штефана Ортегу.

Напомним, Нойер сломал ногу в декабре прошлого года во время катания на горных лыжах.

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Источник Bild
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Владислав Антонов
Баварія починає стагнувати. Чудовий шанс для РБ чи БД перервати чемпіонський стрік мюнхенців.
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+2
naverland
Толку, ему 37 уже. Должны были подписать кого то молодого
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+2
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