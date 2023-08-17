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Франция
17 августа 2023, 19:23 |
366
0

ПСЖ объявил о новой «десятке»

Стало известно, кто взял номер ушедшего Неймара

17 августа 2023, 19:23 |
366
0
ПСЖ объявил о новой «десятке»
en.psg.fr. Усман Дембеле

«ПСЖ» объявил, что новичок команды Усман Дембеле будет играть под 10-м номером.

Звездный полузащитник присоединился к парижанам в этом месяце, покинув «Барселону» за сумму 50 миллионов евро. Француз решил взять 10-й игровой номер, который освободился после перехода Неймара в «Аль-Хилаль».

За каталонский клуб Дембеле играл сперва под 11-м номером, а позже под 7-м.

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Источник ФК ПСЖ
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