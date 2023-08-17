Франция17 августа 2023, 19:23 |
366
0
ПСЖ объявил о новой «десятке»
Стало известно, кто взял номер ушедшего Неймара
17 августа 2023, 19:23 |
366
0
«ПСЖ» объявил, что новичок команды Усман Дембеле будет играть под 10-м номером.
Звездный полузащитник присоединился к парижанам в этом месяце, покинув «Барселону» за сумму 50 миллионов евро. Француз решил взять 10-й игровой номер, который освободился после перехода Неймара в «Аль-Хилаль».
За каталонский клуб Дембеле играл сперва под 11-м номером, а позже под 7-м.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 августа 2023, 10:56 0
Дебютант Первой лиги продолжает терять ключевых исполнителей
Футбол | 16 августа 2023, 23:40 1
Хавбек «Марселя» станет игроком «Дженоа»
Футбол | 17.08.2023, 00:01
Футбол | 17.08.2023, 13:45
Футбол | 17.08.2023, 17:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.08.2023, 07:59 4
16.08.2023, 09:41 2
16.08.2023, 01:04 25
16.08.2023, 17:19 6
17.08.2023, 00:11 2
17.08.2023, 00:17 4
17.08.2023, 10:43 18